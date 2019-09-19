2019-09-19T15:48:20+03:00
Политика

Украина сорвала согласование «формулы Штайнмайера»

Киев продолжает игнорировать Минские договоренности
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Украинская сторона не выполняет договоренности. Фото: twitter.comУкраинская сторона не выполняет договоренности. Фото: twitter.com
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Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что ожидания в вопросе согласования «формулы Штайнмайера» сторонами конфликта на очередной встрече Контактной группы в Минске не оправдались.

- Все участники переговоров, за исключением Украины, заявили о готовности подписать предложенный «нормандской четверкой» текст формулы, согласованный в ходе телефонных консультаций политических советников 11 сентября, - сказал Дейнего.

По его словам, несмотря на ряд заявлений украинских официальных лиц, в том числе и участников Минских переговоров, о нежелании предоставлять особый статус Донбассу, республики Донбасса сохраняли надежду на выполнение украинской стороной прямого поручения «нормандской четверки».

- Как оказалось, напрасно. Согласование «формулы Штайнмайера» сорвано украинской стороной, - заявил Дейнего.

Сорвано и согласование возобновления обязательств по разведению сил и средств в Золотом и Петровском, поскольку нарушена предложенная «нормандской четверкой» логика синхронности шагов.

Владислав Дейнего отметил, что, сорвав принятие таких важных решений, украинские власти еще раз подтвердили отсутствие политической воли на выполнение соглашений, подписанных их официальными представителями.

- Эта задача оказалась неподъемной для Зеленского, несмотря на его жгучее желание принять участие в саммите четверки, - подчеркивает Дейнего. - Мы неоднократно делом подтверждали свою приверженность Минскому процессу. А Украине, видимо, еще предстоит это осознать и накопить достаточно политической воли.

На прошедшем в Минске заседании подгруппы по гуманитарным вопросам не удалось достичь прогресса и по вопросу обмена незаконно удерживаемых лиц. Об этом рассказала руководитель рабочей группы по обмену военнопленных со стороны Луганской Народной Республики Ольга Кобцева.

- Украинская сторона не выполнила свои обязательства по процессуальной очистке людей, подлежащих обмену, и мы, представители Республик, это расцениваем как умышленное торможение и затягивание обмена, - сказала Кобцева.

В свою очередь, представители республик подтвердили свою готовность к обмену удерживаемых лиц по формуле «всех установленных на всех установленных».

- Теперь вся ответственность за затягивание этого процесса лежит полностью на украинской стороне, - заявила Кобцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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