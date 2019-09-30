2019-09-30T19:11:34+03:00
Политика

Что означает «формула Штайнмайера» и почему Украина не хочет ее подписывать

Украинская сторона высказывается о нежелании подписывать «формулу Штайнмайера»
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украинская сторона высказывается о нежелании подписывать «формулу Штайнмайера». Фото: Твиттер / InfoResistУкраинская сторона высказывается о нежелании подписывать «формулу Штайнмайера». Фото: Твиттер / InfoResist
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Представитель Киева Леонид Кучма на встрече со студентами в минувшую пятницу заявил, что не поставит свою подпись, пока не будут выполнены условия безопасности выборов в Донбассе.

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что представители Киева то ли намеренно, то ли в связи с непониманием сути данной формулы упускают из виду, что в тексте предложенного господином Штайнмайером механизма речь идет прежде всего о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

- Для того, чтобы начинать дискуссию по выборам, украинским властям нужно в первую очередь определить порядок введения в действие закона об особом статусе, - говорит Никонорова. - Без осуществления данного этапа какие-либо заявления со стороны Киева о проведении выборов преждевременны и неконструктивны. Что касается передачи контроля над границей, то данный шаг, согласно Комплексу мер, является завершающим этапом урегулирования конфликта, к которому можно будет приступить только после полной реализации всех политических пунктов данного документа. А таких пунктов немало.

Министр подчеркнула, что Киеву необходимо перестать придумывать отговорки и манипулировать терминами в угоду своего нежелания выполнять Минские договоренности.

- Крайнее беспокойство вызывает тот факт, что руководство Украины позволяет себе упорно саботировать выполнение не только Комплекса мер, но и тех поручений, которые были прямо даны представителями глав государств «Нормандской четверки». Рассчитываем на то, что в ходе предстоящего заседания в Минске Киев все же осознает последствия невыполнения своих обязательств перед странами-гарантами Минских соглашений и приступит к согласованию формулы Штайнмайера как механизма по реализации фундамента всего процесса мирного урегулирования – введения в силу закона об особом статусе Донбасса, - добавила министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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