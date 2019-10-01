2019-10-01T18:48:44+03:00
Политика

Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»

Сегодня в белорусской столице проходят очередные переговоры по Донбассу
Никита МАКАРЕНКОВ
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Леонид Кучма заявил о нежелании подписывать текст формулы Штайнмайера до тех пор, пока не выполнены условия безопасности выборов на Донбассе. Фото: oi5.ruЛеонид Кучма заявил о нежелании подписывать текст формулы Штайнмайера до тех пор, пока не выполнены условия безопасности выборов на Донбассе. Фото: oi5.ru
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Украинская сторона все-таки подписала «формулу Штайнмайера». Об этом «Комсомолке» сообщает источник. Известно, что представитель официального Киева Леонид Кучма уже поставил свою подпись под документом, а значит - процесс сдвинулся с места.

«Формула Штайнмайера» определяет механизм предоставления особого статуса Донбассу. Она должна была быть завизирована еще на предыдущей встрече в Минске 18 сентября. Но украинский представитель не поставил подпись под документом. Позже министр иностранных дел незалежной назвал это «техническим недоразумением».

Напомним, вчера Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего выразил надежду, что на сегодняшней встрече в Минске «технические недоразумения» всё же не помешают господину Кучме продемонстрировать, что Киев нацелен на мирное урегулирование, и вместе со всеми участниками переговоров в Контактной группе поставить свою подпись под текстом, который уже согласовал представитель Украины в «нормандском формате».

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Представитель Киева Леонид Кучма на встрече со студентами в минувшую пятницу заявил, что не поставит свою подпись, пока не будут выполнены условия безопасности выборов в Донбассе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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