Спикер Народного Совета ДНР Владимир Бидевка о подписании "Формулы Штайнмайера" : На Кучму было оказано невероятное давление

СЕГОДНЯ 20:50 2019-10-01T20:51:45+03:00

Кучма выступал противников Минских соглашений, но что - то заставило его повернуть вспять. Или сделать вид. ФОТО: focus.ua

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В Донбассе продолжается активное обсуждение сегодняшних Минских переговоров. Если до этого они были зачастую не совсем результативными, то сегодня главная новость - это подписание "Формулы Штайнмайера".

Прокомментировал этот важный шаг спикер НС ДНР Владими Бидевка:

"Формула Штайнмайера" имеет определяющее значение для мирного урегулирования вооружённого конфликта на Донбассе. Её подписание украинской стороной - это наша победа, победа наших переговорщиков. Ранее Украина неоднократно затягивала мирное урегулирование. Украинские политики за последние дни делали громкие заявления по поводу мира, но не предпринимали никаких конкретных действий в этом направлении.

Еще в пятницу Кучма отмечал, что Киев не согласится на подписание формулы К сожалению, у нас нет веры в украинских политиков. То, что Украина поставила свою подпись под «формулой», вовсе не значит, что украинские власти собираются выполнять взятые на себя обязательства, предоставив республикам Донбасса особый статус путём внесения соответствующих изменений в конституцию.

Вероятнее всего, нас ждёт очередная имитация Украиной бурной политической активности. Однако, есть и позитивный момент: Киев выполнил условия встречи стран-гарантов Минских соглашений: подписание формулы Штайнмайера, разведение сил в Петровском и Золотом, а также предварительно согласовали на бумаге итоги Нормандского саммита.

По всей вероятности, сегодня в Минске на Кучму было оказано невероятное давление ,что он завизировал все необходимые документы. Теперь, когда все условия МИД РФ выполнены, саммит Нормандской четверки может состояться уже в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU