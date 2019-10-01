2019-10-01T19:38:34+03:00
Политика

Что означает подписание "формулы Штайнмайера" для Донбасса

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко прокомментировал важное событие
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Зеленского ожидает очередной кризис. ФОТО: ДАНЗеленского ожидает очередной кризис. ФОТО: ДАН
Изменить размер текста:

Вечер вторника для радикалов незалежной выдался не радостным. Стало известно, что в Минске подписан важный документ - "формула Штайнмайера". По нашим источникам - в Киеве уже не спокойно, собираются националисты выяснить отношение с властью.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал ситуацию.

- Для Донбасса подписание формулы Штайнмайера - отдаленная перспектива к миру.

Но противников этого на Украине настолько много, что говорить о стабилизации ситуации пока рано. Свернуть с пути к миру можно в любой момент: ведь ни одно соглашение перемирия, подписанного в минске, украинскими войсками не соблюдалось. Но у Республик появилась надежда: мы же их додавили за столом переговоров! Но тем временем республики продолжают обстреливать украинские боевики. Меньше часа назад в Сигнальном, что на юге ДНР, упало две мины калибром 82 мм. Минские переговоры в это время давно шли. Но ясно одно - Зеленского ожидает большой кризис.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Владислав Дейнего: Надеемся, что "технические недоразумения не помешают Кучме подписать формулу Штайнмайнера

Полпред ЛНР на минских переговорах подробно проанализировал, о чем лукавит второй президент незалежной (Подробности...)

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко о подписании формулы Штайнмайера: Националисты уже готовы начать "крестовый поход" ради войны.

Что последует за подписанием документа, о котором говорят с 2015 года? (Подробности...)

Ольга Кобцева: Встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата

По обмену пленными Украина опять ставит палки в колеса (Подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дарья Морозова сделала заявление по итогам переговоров в Минске
Ольга Кобцева: Встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
В Харцызске начались службы в храме Рождества Божьей Матери
Ровно пополам: в последнюю неделю сентября родилось 34 мальчика и 34 девочки
Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник
Стартовал Минск: Что говорят о нем сами дончане
Лупили из стрелкового, наплевав на договоренности: Украина обстреляла в Коминтерново ОБСЕ и Красный Крест
Дарья Морозова: В Минске обсудят обмен пленными
11 лет за решеткой: Жительница ДНР собирала данные на военнослужащих Республики
Нас пересчитают: Перепись населения ДНР 2019 стартовала сегодня
Обстрелы усилились: украинские боевики лупят из минометов по мирным селам
Погода в Луганске и ЛНР 1 октября: до +21 и дождь
Погода в Донецке 1 октября: пасмурно, дождливо и тепло