Что означает подписание "формулы Штайнмайера" для Донбасса
Вечер вторника для радикалов незалежной выдался не радостным. Стало известно, что в Минске подписан важный документ - "формула Штайнмайера". По нашим источникам - в Киеве уже не спокойно, собираются националисты выяснить отношение с властью.
Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал ситуацию.
- Для Донбасса подписание формулы Штайнмайера - отдаленная перспектива к миру.
Но противников этого на Украине настолько много, что говорить о стабилизации ситуации пока рано. Свернуть с пути к миру можно в любой момент: ведь ни одно соглашение перемирия, подписанного в минске, украинскими войсками не соблюдалось. Но у Республик появилась надежда: мы же их додавили за столом переговоров! Но тем временем республики продолжают обстреливать украинские боевики. Меньше часа назад в Сигнальном, что на юге ДНР, упало две мины калибром 82 мм. Минские переговоры в это время давно шли. Но ясно одно - Зеленского ожидает большой кризис.
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ИСТОЧНИК KP.RU