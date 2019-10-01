2019-10-01T19:59:43+03:00
Политика

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко о подписании формулы Штайнмайера: Националисты уже готовы начать «крестовый поход» ради войны

Во вторник вечером стало известно о событии в рамках Минских соглашений, которое муссировалось уже давно – подписание формулы Штайнмайера
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кучма всегда противился Минскому формату. ФОТО: ua.newsКучма всегда противился Минскому формату. ФОТО: ua.news
Изменить размер текста:

«КП» поинтересовалось у донецкого политолога Дмитрия Кузьменко – что значит это для республик и украинской власти.

- Подписание формулы Штайнмайера – это первый шаг на пути к мирному разрешению конфликта на Донбассе, - говорит Кузьменко. - Точнее, не шаг, а подтверждение намерений этот шаг сделать. Следующим шагов должен стать сбор лидеров стран «Нормандского формата», который очертит будущее Донбасса на ближайшие несколько лет. Украина должна принять об особом статусе Донбасса о местных выборах на местных территориях, что неизбежно вызовет в Киеве жесточайший политический кризис. На каждом шаге к миру Украина может повернуть процесс к войне. Только давление коллективного Запада вынуждает ее изображать попытки примириться с мятежным Донбассом.

Говорить о значимости этого события для Донбасса пока рано. Ведь пятая часть населения незалежной и почти вся армия категорически против мира. Националисты уже готовы начать «крестовый поход» ради войны. А люди, деньги и оружие у них есть. Стабильность политической линии Зеленского – большой вопрос. Так что делать окончательные выводы еще рано, а вот ждать интересных событий в Киеве уже можно.

Леонид Кучма, кстати, всегда противился подписанию Формулы - считал ее не выгодной для Украины. Быдло сидит на фронте, а в Киеве шутки шутят. Чем плохая позиция?

Читайте также

Владислав Дейнего: Надеемся, что технические недоразумения не помешают Кучме подписать формулу Штайнмайера

Полпред ЛНР на минских переговорах подробно проанализировал, о чем лукавит второй президент незалежной (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Политолог Николай Рагозин: «Формулу Штайнмайера Украина готова принять если формула означает победу Украины. А победа для них это капитуляция Донбасса»
Чего ждать Донбассу от подписания формулы Штайнмайера «Комсомолке» рассказал заведующий кафедрой социологии и политологии ДонНТУ, кандидат философских наук Рагозин Николай Петрович
Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко о подписании формулы Штайнмайера: Националисты уже готовы начать «крестовый поход» ради войны
Во вторник вечером стало известно о событии в рамках Минских соглашений, которое муссировалось уже давно – подписание формулы Штайнмайера
Новости 24
«Да и нет - не говорить, в черном белом не ходить!» - украинский адвокат Татьяна Монтян высказалась о политике Зеленского
Кобцева: Судьба моста в ЛНР так и осталась нерешенной
Герман Владимиров: "В подписании этой "Формулы Штайнмайера" нужно считаться с дончанами"
Спикер Народного Совета ДНР Владимир Бидевка о подписании "Формулы Штайнмайера" : На Кучму было оказано невероятное давление
Что означает подписание "формулы Штайнмайера" для Донбасса
Дарья Морозова сделала заявление по итогам переговоров в Минске
Ольга Кобцева: Встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
В Харцызске начались службы в храме Рождества Божьей Матери
Ровно пополам: в последнюю неделю сентября родилось 34 мальчика и 34 девочки
Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник
Стартовал Минск: Что говорят о нем сами дончане
Лупили из стрелкового, наплевав на договоренности: Украина обстреляла в Коминтерново ОБСЕ и Красный Крест
Дарья Морозова: В Минске обсудят обмен пленными
11 лет за решеткой: Жительница ДНР собирала данные на военнослужащих Республики
Нас пересчитают: Перепись населения ДНР 2019 стартовала сегодня
Обстрелы усилились: украинские боевики лупят из минометов по мирным селам
Погода в Луганске и ЛНР 1 октября: до +21 и дождь
Погода в Донецке 1 октября: пасмурно, дождливо и тепло