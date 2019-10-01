2019-10-01T19:22:12+03:00
Политика

Ольга Кобцева: Встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата

Представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе по обмену военнопленных сделала заявление по прошедшим переговорам
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Ольга Кобцева рассказала об итогах Минска. Фото: Луганский информационный центрОльга Кобцева рассказала об итогах Минска. Фото: Луганский информационный центр
Изменить размер текста:

Дату обмена удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Украиной на прошедших в Минске переговорах согласовать не удалось. Об этом сегодня заявила представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

- Встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата: договоренность об обмене удерживаемыми лицами не достигнута, вопросы процессуальной очистки лиц, включенных в списки для обмена, Киевом до сих пор не решены. Такой подход украинской стороны не позволяет прийти к соглашению и реализовать обмен всех установленных на всех установленных, - заявила Кобцева.

Представитель Республики также отметила, что Украина не сделала по данному вопросу ни единого шага навстречу тем людям, которые могли быть на свободе.

В это время родственники лиц, которые удерживаются в Украине, выражают свои надежды на скорейший обмен пленными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что означает подписание "формулы Штайнмайера" для Донбасса
Дарья Морозова сделала заявление по итогам переговоров в Минске
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
В Харцызске начались службы в храме Рождества Божьей Матери
Ровно пополам: в последнюю неделю сентября родилось 34 мальчика и 34 девочки
Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник
Стартовал Минск: Что говорят о нем сами дончане
Лупили из стрелкового, наплевав на договоренности: Украина обстреляла в Коминтерново ОБСЕ и Красный Крест
Дарья Морозова: В Минске обсудят обмен пленными
11 лет за решеткой: Жительница ДНР собирала данные на военнослужащих Республики
Нас пересчитают: Перепись населения ДНР 2019 стартовала сегодня
Обстрелы усилились: украинские боевики лупят из минометов по мирным селам
Погода в Луганске и ЛНР 1 октября: до +21 и дождь
Погода в Донецке 1 октября: пасмурно, дождливо и тепло