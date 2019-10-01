СЕГОДНЯ 19:22 2019-10-01T19:22:12+03:00

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Дату обмена удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Украиной на прошедших в Минске переговорах согласовать не удалось. Об этом сегодня заявила представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

- Встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата: договоренность об обмене удерживаемыми лицами не достигнута, вопросы процессуальной очистки лиц, включенных в списки для обмена, Киевом до сих пор не решены. Такой подход украинской стороны не позволяет прийти к соглашению и реализовать обмен всех установленных на всех установленных, - заявила Кобцева.

Представитель Республики также отметила, что Украина не сделала по данному вопросу ни единого шага навстречу тем людям, которые могли быть на свободе.

В это время родственники лиц, которые удерживаются в Украине, выражают свои надежды на скорейший обмен пленными.

ИСТОЧНИК KP.RU