Политолог Николай Рагозин: «Формулу Штайнмайера Украина готова принять если формула означает победу Украины. А победа для них это капитуляция Донбасса»

Сегодня на заседании минской подгруппы Украина все-таки подписала формулу Штайнмайера. Как подписание этого документа повлияет на ситуацию в Донбассе и повлияет ли, чего ждать Донбассу в ближайшем будущем «Комсомолка» спросила у заведующего кафедрой социологии и политологии ДонНТУ, кандидата философских наук Николая Рагозина.

- Подписание формулы Штайнмайера – это еще один шаг в долгоиграющем дипломатическом процессе. Не думаю, что вслед за этим подписанием последуют какие-то быстрые практические шаги. Практика и опыт общения с украинскими политиками показывают, что они сначала подписывают, а потом начинают всячески отлынивать от взятых на себя обязательств или трактовать их в совсем другом ключе. Поэтому, я думаю, что от этого подписания можно ждать большой политической возни прежде всего от Украины, потому что там эту формулу готовы понимать лишь при одном условии – формула означает победу Украины. А победа Украины для них это капитуляция Донбасса. Естественно, что при таком подходе ничего не изменится. Пока даже риторика, которую использует Украина, обсуждая проблему Донбасса, не поменялась. Донбасс для них по-прежнему – это оккупированная территория, по-прежнему здесь якобы присутствуют российские войска, по-прежнему Россия именуется «страной-агрессором». Это явно не тот язык и не та атмосфера, при которой можно прийти к каким-то соглашениям. Тем более, что за самой этой формулой стоит большая работа. Я, честно сказать, не вижу возможности даже в качестве автономного образования существовать в составе бандеровской Украины. Это противоестественный союз. А сама Украина еще не готова меняться.

Донецкий политолог - Николай Рагозин - о формуле Штайнмайера 00:00 00:00

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