2019-10-01T22:02:39+03:00
Политика

Политолог Николай Рагозин: «Формулу Штайнмайера Украина готова принять если формула означает победу Украины. А победа для них это капитуляция Донбасса»

Чего ждать Донбассу от подписания формулы Штайнмайера «Комсомолке» рассказал заведующий кафедрой социологии и политологии ДонНТУ, кандидат философских наук Рагозин Николай Петрович
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Донецкий политолог Николай Рагозин считает, что с подписанием формулы в Донбассе ничего не изменится. Фото: народный совет ДНРДонецкий политолог Николай Рагозин считает, что с подписанием формулы в Донбассе ничего не изменится. Фото: народный совет ДНР
Изменить размер текста:

Сегодня на заседании минской подгруппы Украина все-таки подписала формулу Штайнмайера. Как подписание этого документа повлияет на ситуацию в Донбассе и повлияет ли, чего ждать Донбассу в ближайшем будущем «Комсомолка» спросила у заведующего кафедрой социологии и политологии ДонНТУ, кандидата философских наук Николая Рагозина.

- Подписание формулы Штайнмайера – это еще один шаг в долгоиграющем дипломатическом процессе. Не думаю, что вслед за этим подписанием последуют какие-то быстрые практические шаги. Практика и опыт общения с украинскими политиками показывают, что они сначала подписывают, а потом начинают всячески отлынивать от взятых на себя обязательств или трактовать их в совсем другом ключе. Поэтому, я думаю, что от этого подписания можно ждать большой политической возни прежде всего от Украины, потому что там эту формулу готовы понимать лишь при одном условии – формула означает победу Украины. А победа Украины для них это капитуляция Донбасса. Естественно, что при таком подходе ничего не изменится. Пока даже риторика, которую использует Украина, обсуждая проблему Донбасса, не поменялась. Донбасс для них по-прежнему – это оккупированная территория, по-прежнему здесь якобы присутствуют российские войска, по-прежнему Россия именуется «страной-агрессором». Это явно не тот язык и не та атмосфера, при которой можно прийти к каким-то соглашениям. Тем более, что за самой этой формулой стоит большая работа. Я, честно сказать, не вижу возможности даже в качестве автономного образования существовать в составе бандеровской Украины. Это противоестественный союз. А сама Украина еще не готова меняться.

Донецкий политолог - Николай Рагозин - о формуле Штайнмайера

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владислав Дейнего: Надеемся, что "технические недоразумения не помешают Кучме подписать формулу Штайнмайнера

Полпред ЛНР на минских переговорах подробно проанализировал, о чем лукавит второй президент незалежной (Подробности...)

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко о подписании формулы Штайнмайера: Националисты уже готовы начать "крестовый поход" ради войны.

Что последует за подписанием документа, о котором говорят с 2015 года? (Подробности...)

Ольга Кобцева: Встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата

По обмену пленными Украина опять ставит палки в колеса (Подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко о подписании формулы Штайнмайера: Националисты уже готовы начать «крестовый поход» ради войны
Во вторник вечером стало известно о событии в рамках Минских соглашений, которое муссировалось уже давно – подписание формулы Штайнмайера
Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко о подписании формулы Штайнмайера: Националисты уже готовы начать «крестовый поход» ради войны
Во вторник вечером стало известно о событии в рамках Минских соглашений, которое муссировалось уже давно – подписание формулы Штайнмайера
Новости 24
«Да и нет - не говорить, в черном белом не ходить!» - украинский адвокат Татьяна Монтян высказалась о политике Зеленского
Кобцева: Судьба моста в ЛНР так и осталась нерешенной
Герман Владимиров: "В подписании этой "Формулы Штайнмайера" нужно считаться с дончанами"
Спикер Народного Совета ДНР Владимир Бидевка о подписании "Формулы Штайнмайера" : На Кучму было оказано невероятное давление
Что означает подписание "формулы Штайнмайера" для Донбасса
Дарья Морозова сделала заявление по итогам переговоров в Минске
Ольга Кобцева: Встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
В Харцызске начались службы в храме Рождества Божьей Матери
Ровно пополам: в последнюю неделю сентября родилось 34 мальчика и 34 девочки
Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник
Стартовал Минск: Что говорят о нем сами дончане
Лупили из стрелкового, наплевав на договоренности: Украина обстреляла в Коминтерново ОБСЕ и Красный Крест
Дарья Морозова: В Минске обсудят обмен пленными
11 лет за решеткой: Жительница ДНР собирала данные на военнослужащих Республики
Нас пересчитают: Перепись населения ДНР 2019 стартовала сегодня
Обстрелы усилились: украинские боевики лупят из минометов по мирным селам
Погода в Луганске и ЛНР 1 октября: до +21 и дождь
Погода в Донецке 1 октября: пасмурно, дождливо и тепло