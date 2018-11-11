2018-11-11T14:06:01+03:00
Общество

Международный наблюдатель Манэль Оксенрайтер: эти выборы, наверно, даже больше соответствуют мировым стандартам, чем в США

Немецкий журналист, который уже третий раз приезжает в Донецк, отметил, что Республика не стоит на месте, а выборы организованы по всем мировым стандартам
Роман ПОБЕРЕЖНЮКЦесанна АНТОНЕНКО
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Путешествие корреспондента «Комсомольской Правды» по избирательным участкам Республики продолжается. В прифронтовом Петровском районе он посетил участок №178, созданный на базе Донецкого учебно-воспитательного комплекса №114. Там Роман Побережнюк пообщался с международным наблюдателем из Германии Мануэлем Оксенрайтером, который очень высоко оценил выборы в ДНР 2018.

— Очень важно, что люди пришли показать свою гражданскую позицию вопреки Киеву. Я увидел, что в ДНР соблюдены все мировые стандартны избирательного процесса. Эти выборы, наверно, даже больше соответствуют мировым стандартам в США, — рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» Мануэль Оксенрайтер.

Он подчеркнул, что приезжает в Донецк уже третий раз. Он был здесь в 2014 году, после посетил Праймериз и теперь является международным наблюдателем во время выборов в ДНР 2018. По его наблюдению Республика не стоит на месте, а развивается и движется вперёд.

— Я за самоопределение народов и для меня большая честь быть здесь сегодня, быть на этих выборах, — поделился с нашим корреспондентом Мануэль Оксенрайтер.

Не смог пропустить столь важное для Донецкой Народной Республики событие и представитель ДНР в Финляндии Йохан Бекман, который высоко оценил уровень прозрачности и демократичности выборов в ДНР 2018.

— Я верю, что Республика будет признана мировым сообществом, — рассказал нашему корреспонденту Йохан Бекман.

Также международный наблюдатель отметил высокую активность жителей Донецкой Народной Республики на этих выборах. По наблюдениям нашего корреспондента, очереди на избирательные участки в прифронтовом Петровском районе даже больше, чем в центральном Ворошиловском.

Напомним, что все международные наблюдатели отметили высокий уровень организации избирательного процесса.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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