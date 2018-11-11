2018-11-11T11:08:58+03:00
Общество

Международный наблюдатель Гуннар Линдеманн: Я надеюсь, что выборы в ДНР признают в Евросоюзе

Международные наблюдатели уже высоко оценили выборы в ДНР 2018 и считают, что они должны быть признаны мировом сообществом
Роман ПОБЕРЕЖНЮКЦесанна АНТОНЕНКО
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Жители ДНР спешат проголосовать на выборахЖители ДНР спешат проголосовать на выборахФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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На избирательном участке №63 в Будёновском районе столицы не просто выборы в ДНР 2018, но и настоящий праздник. Играет музыка, кто танцует и поёт песни, людей совершенно не смущает холодная погода и редко показывающееся из-за облаков солнце. Явка на избирательный участок очень большая. Об этом нашему корреспонденту сообщила директор школы №119, в здании которой и расположен избирательный участок, Любовь Абдулова.

— В нашей комиссии восемь человек и три избирательные урны. Маленькая урна для выездного голосования уже уехала к людям, которые сами не могут прийти на избирательный участок. Явка очень высокая, — сообщила нашему корреспонденту Любовь Абдуова.

По оценке корреспондента «Комсомольской Правды» на избирательном участке на данный момент времени находится более двухсот человек.

Проведением выборов довольны и международные наблюдатели, посетившие этот избирательный участок.

— Я вижу, что эти выборы проходят открыто и честно. Людей никто не агитирует идти на избирательные участки и голосовать за того или иного кандидата. Я надеюсь, что выборы в ДНР будут признаны Евросоюзом, а народ Республики выберет того Главу, который сможет остановить войну, — сказал нашему корреспонденту Гуннар Линдеманн – международный наблюдатель из Берлина.

Кроме того, по мнению иностранных гостей, их присутствие в Республике в момент выборов должно сделать избирательный процесс и его результаты легитимным в глазах мирового сообщества и Евросоюза.

Напомним, что за ходом выборов в ДНР 2018 следят международные наблюдатели из 14 стран мира, восемь из этих государств являются членами Евросоюза.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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