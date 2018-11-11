Иностранный наблюдатель: Я увидел прозрачные выборы в ДНР

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-11T10:56:21+03:00

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Иностранные наблюдатели и журналисты продолжают следить за ходом выборов Главы и депутатов Народного совета ДНР. Они посетили 197-й и 198-й избирательные участки в Пролетарском районе столицы. Вместе с ними отправился корреспондент «Комсомолки».

- Людей собралось много, стоит очередь, - передает наш корреспондент с места событий. - По инициативе членов избирательной комиссии здесь был организован розыгрыш призов – билеты в театр, цирк… Я поговорила с наблюдателем из Бельгии. Он увидел прозрачные выборы. Сказал, что они более прозрачны, чем в Европе. Даже урна стеклянная.

Напомним, выборы в ДНР стартовали сегодня в 8:00. Желающие проголосовать смогут это сделать до 20:00. Всего в Республике работает 408 участков. Предварительные итоги голосования станут известны в полночь. Следите за происходящими событиями на нашем сайте.