2018-11-11T12:20:21+03:00
Общество

Международный наблюдатель из Германии: Такой явки нет даже в Европе

Явка и организация выборов в ДНР 2018 высоко оценена международными наблюдателями
Роман ПОБЕРЕЖНЮКЦесанна АНТОНЕНКО
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Следующей остановкой корреспондента «Комсомольской Правды» стал избирательный участок №123 в Кировском районе Донецка. Они высоко оценили подготовку и оборудования на избирательных участках, а также явку на выборы в ДНР 2018.

— Выборы проходят спокойно и без происшествий. На данный момент уже проголосовало две тысячи избирателей из пяти тысяч, которые значатся в наших списках, — сообщила нашему корреспонденту Елена Тишинская.

Высокую явку на выборы оценил и международный наблюдатель из Германии, друг Донбасса Андреас Маурер, который неоднократно посещал ДНР и ЛНР с гуманитарными и дипломатическими миссиями.

— Я удивлён, что у вас к избирательным участкам выстраиваются очереди. Такой явки нет даже в Европе, — сказал нашему корреспонденту Андреас Маурер.

9 ноября Андреас посетил Станицу Луганскую и проверил уровень подготовки к выборам в прифронтовом городе. Международный наблюдатель подчеркнул, что был приятно удивлён тем, что даже несмотря на войну местные власти ЛНР смогли организовать выборы и оснастить избирательные участки. Маурер пообещал, что, вернувшись в Германию, обязательно расскажет о реальном положении дел в Республиках Донбасс, о честных и прозрачных выборах.

Напомним, что международные наблюдатели остались довольны проведением избирательного процесса в Республике.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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