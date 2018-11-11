Международный наблюдатель Дмитрий Саблин: здесь живут люди, которые говорит и думают по-русски
Корреспондент «Комсомольской Правды» продолжает инспектировать избирательные участки на выборах в ДНР 2018 и общаться с международными наблюдателями. Сейчас он находится на избирательном участке №177. Плохих отзывов пока не получал. Наблюдатель из России подчеркнул, что очень удивлён таким количеством людей и считает выборы – правильным шагом к признанию Республик Донбасса.
— Я приятно удивлён увиденным. Выборы организованы на высоком уровне, очень много людей. Здесь живут люди, которые говорят и думают по-русски, поэтому я, как депутат Госдумы, добиваюсь того, чтобы Республики Донбасса были признаны Россий, ведь Донбасс – это часть Русского мира, — рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» Дмитрий Самблин.
Депутат Госдумы отметил, что убийцы Захарченко думали, что после смерти Александра Владимировича начнётся хаос и кризис, но он видит полностью сформировавшееся государство с сильной властью.
— Выборы – важнейший инструмент строительства государства. То, что вы сейчас голосуете, – это всё не зря, — заверил нашего корреспондента Дмитрий Саблин.
Напомним, что все международные наблюдатели отметили высокий уровень организации избирательного процесса.
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