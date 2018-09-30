30 Сент. 18:22 2018-09-30T18:22:46+03:00

Все расходы, связанные с захоронением погибших сегодня детей, город возьмёт на себя

Изменить размер текста: A A

Завтра, 1 октября, в Горловке будет объявлен однодневный траур в связи с гибелью троих подростков сегодня, 30 сентября, в посадке недалеко от контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Майорск». Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

— Завтра в Горловке будет объявлен однодневный траур. Горловчане скорбят и выражают глубочайшее соболезнования семьям погибших, — рассказал Иван Приходько.

Также он подчеркнул, что все расходы, связанные с захоронением погибших детей, город возьмёт на себя.

Напомним, сегодня, 30 сентября, четверо мальчиков подорвались на мине в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Майорск». Трое погибли на месте, четвёртый доставлен в больницу.

Подробнее о произошедшем в материале нашего корреспондента.

Читайте также:

Тропа, на которой погибли дети, популярный короткий путь у местных

Денис Пушилин выразил соболезнование по поводу трагедии в Горловке

Выживший мальчик рассказал подробности произошедшего