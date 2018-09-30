В Горловке будет объявлен однодневный траур
Завтра, 1 октября, в Горловке будет объявлен однодневный траур в связи с гибелью троих подростков сегодня, 30 сентября, в посадке недалеко от контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Майорск». Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.
— Завтра в Горловке будет объявлен однодневный траур. Горловчане скорбят и выражают глубочайшее соболезнования семьям погибших, — рассказал Иван Приходько.
Также он подчеркнул, что все расходы, связанные с захоронением погибших детей, город возьмёт на себя.
Напомним, сегодня, 30 сентября, четверо мальчиков подорвались на мине в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Майорск». Трое погибли на месте, четвёртый доставлен в больницу.
Подробнее о произошедшем в материале нашего корреспондента.
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