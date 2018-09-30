2018-09-30T15:46:56+03:00
Политика

Тропа, на которой погибли дети, популярный короткий путь у местных

Место, где подорвались дети, постоянно используется местными жителями для сокращения пути.
Ольга ГОРДО
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Такие тропинки есть в люом частном секторе. Фото: design-project.orgТакие тропинки есть в люом частном секторе. Фото: design-project.org
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Такие тропинки есть в любом частном секторе. Пути, о которых знают все местные – как быстрей пройти через посадку, как не обходить поле, где у ручья брод. По сообщениям местных жителей, такой же была и эта тропинка, на которой сегодня произошла трагедия. Путь из Бессарабки в сторону Майорска популярен среди местных. Им пользуются часто и регулярно.

- Тут много народа ходит. Это популярный маршрут. Все о нем знают. Так коротше, - сообщила «Комосмолке» местная жительница Виктория Петровна, - Это не посадка на отшибе, тут ходят люди. Кто ее заминировал – непонятно. Тот, кто ставил знал, что обязательно кто-то наступит.

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Трагедия в Горловке. Эдуард Басурин рассказал подробности

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