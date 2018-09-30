Четверо детей подорвались на мине в Горловке. Трое погибли

СЕГОДНЯ 14:08 2018-09-30T14:17:50+03:00

Трое детей погибли подорвавшись на мине под Горловкой. Еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

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Трое детей погибли, подорвавшись на мине под Горловкой. Об этом сообщил и.о. мэра Горловки Иван Приходько.

"В 13:15, по информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН , трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Подробности позже", - сообщил он.

МОН – противопехотная осколочная мина направленного поражения. Предназначена для поражения живой силы противника, в том числе в грузовом и легковом транспорте.

Это не первый случай гибели детей от мин в Горловке. В июле этого года так же из-за подрыва на мине погибли двое подростков – парень 17 лет и девушка 18 лет.

20 сентября этого года в Минске сотрудник ОБСЕ Марин Сайдик заявил, что на данный момент Донбасс стал одним из самых заминированных территорий в мире.