Четверо детей подорвались на мине в Горловке. Трое погибли
Трое детей погибли, подорвавшись на мине под Горловкой. Об этом сообщил и.о. мэра Горловки Иван Приходько.
"В 13:15, по информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН , трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Подробности позже", - сообщил он.
МОН – противопехотная осколочная мина направленного поражения. Предназначена для поражения живой силы противника, в том числе в грузовом и легковом транспорте.
Это не первый случай гибели детей от мин в Горловке. В июле этого года так же из-за подрыва на мине погибли двое подростков – парень 17 лет и девушка 18 лет.
20 сентября этого года в Минске сотрудник ОБСЕ Марин Сайдик заявил, что на данный момент Донбасс стал одним из самых заминированных территорий в мире.