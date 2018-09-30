Трагедия в Горловке. Эдуард Басурин рассказал подробности

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-30T14:30:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Горловке в посадке возле нулевого блокпоста погибли трое детей. Они подорвались на мине. Один ребёнок в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

— По информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН, трое детей погибли, один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу, — сообщил Иван Приходько.

Подробнее о произошедшей трагедии «Комсомольской правде» рассказал заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— Это четверо мальчиков, возрастом 13-14 лет. Они шли в лесополосе в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Майорск» и подорвались. На чём точно – пока не известно, но скорее всего на МОН. Там очень близко украинские позиции. Один ребёнок с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу в Горловке. Не исключено, что после оказания первой медицинской помощи он будет доставлен в Донецк, — рассказал Эдуард Басурин.

МОН, на которой предположительно подорвались подростки, – это противопехотная осколочная мина направленного поражения.

В качестве поражающих элементов могут использоваться цилиндрические осколки либо шарики.

Подробности трагедии уточняются.

Больше о случившемся в материале нашего корреспондента.