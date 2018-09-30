2018-09-30T14:30:00+03:00
Происшествия

Трагедия в Горловке. Эдуард Басурин рассказал подробности

Четверо подростков подорвались на мине вблизи «Майорска»
Ольга ГАЛЬСКАЯЦесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта news.pnФОТО: архив сайта news.pn
Изменить размер текста:

Сегодня в Горловке в посадке возле нулевого блокпоста погибли трое детей. Они подорвались на мине. Один ребёнок в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

— По информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН, трое детей погибли, один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу, — сообщил Иван Приходько.

Подробнее о произошедшей трагедии «Комсомольской правде» рассказал заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— Это четверо мальчиков, возрастом 13-14 лет. Они шли в лесополосе в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Майорск» и подорвались. На чём точно – пока не известно, но скорее всего на МОН. Там очень близко украинские позиции. Один ребёнок с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу в Горловке. Не исключено, что после оказания первой медицинской помощи он будет доставлен в Донецк, — рассказал Эдуард Басурин.

МОН, на которой предположительно подорвались подростки, – это противопехотная осколочная мина направленного поражения.

В качестве поражающих элементов могут использоваться цилиндрические осколки либо шарики.

Подробности трагедии уточняются.

Больше о случившемся в материале нашего корреспондента.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Горловке трое детей погибли в результате подрыва мины
Выборы в ДНР 2018: в состав участковых избирательных комиссий могут входить от 5 до 18 человек
Коммунисты рассказали подробности взрыва на улице Хлебодарной
Выборы в ДНР 2018: адреса избирательных участков станут известны до 25 октября
В Старобешево будут производить подсолнечного масло первого холодного отжима
Семьи погибших ополченцев будут освобождены от оплаты коммунальных услуг
А был ли выстрел? В ДНР опровергли обстрел КПП «Гнутово»
Обстрелы в ДНР: ВСУ выпустили по территории Республики почти 300 боеприпасов
Боевые водолазы прибыли на Азовское море
Погода в Донецке: пасмурный дождливый день, но теплый день – до +19
Перемирие набирает обороты. В ЛНР зафиксировано восемь нарушений режима тишины
Взрыв в Кировском районе Донецка: среди раненых – один из кандидатов на пост главы ДНР?
В Донецке раздались взрывы
«Стихия цветной воды»: открытие персональной выставки Елены Григорьевой
В Луганске снимают фильм «Ополченочка»: 30 сентября ограничат движение транспорта
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 26 раз нарушили «перемирие»
В Горловке горел рынок
Дороги ЛНР: Пасечник пообещал поднять зарплату укладчикам асфальта
Перемирие по-украински: Желобок, Сокольники и Михайловка подверглись массированному обстрелу
В Горловке запустили цифровой передатчик для улучшения телерадиовещания
Взрыв на неработающем химическом заводе в Константиновке
Временная комиссия НС ДНР рассмотрела порядка 30 обращений граждан по факту противоправных действий Миндоходов
Что отравило жителей Макеевки? Это станет известно уже в понедельник