2018-09-30T17:09:27+03:00
Политика

Денис Пушилин выразил соболезнование по поводу трагедии в Горловке

Трое мальчиков погибли, один тяжело ранен в результате взрыва мины
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Врио Главы ДНР Денис Пушилин выразил глубокие соболезнования по поводу гибели трех подростковВрио Главы ДНР Денис Пушилин выразил глубокие соболезнования по поводу гибели трех подростков
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Врио Главы ДНР Денис Пушилин выразил глубокие соболезнования по поводу гибели трех подростков.

"С глубоким прискорбием и болью воспринял весть о чудовищной трагедии – гибели трех маленьких жителей Донецкой Народной Республики под Горловкой. Война вновь нанесла нам страшный удар, ставший потрясением для всех жителей Донбасса. В эти тяжелые минуты все наши мысли с родственниками и близкими погибших, павших жертвами бесчеловечной агрессии.

От себя лично и от имени всех жителей Донецкой Народной Республики приношу искренние соболезнования и выражаю глубокое сочувствие семьям погибших.

Мы разделяем Ваше непомерное горе и скорбим вместе с вами"…- сказано в соболезновании врио Главы ДНР Дениса Пушилина.

Подробности страшной трагедии читайте здесь.

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