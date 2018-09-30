Выживший мальчик рассказал подробности произошедшего

СЕГОДНЯ 17:09 2018-09-30T17:16:06+03:00

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Как мы уже писали, сегодня в Горловке произошла трагедия. Четверо детей подорвались на мине в лесополосе возле нулевого километра. Из четверых выжил только один. Ребенок был доставлен в больницу. К счастью, ранения оказались не тяжелые. В больнице мальчик рассказал как все было:

«Мы хотели попасть в заброшенный дом, хотели приключений. Ребята подготовились, взяли с собой молоток, что вскрыть заколоченную дверь. Когда шли, увидел вспышку. Когда очнулся, проверил, жив ли я, потом посмотрел на других. Двое были мертвы, а третьего отбросило в кусты», - рассказал он.

Погибшим детям было 13-14 лет.

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