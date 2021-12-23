В ДНР потребовали от Киева объяснить плохое качество воды, поставляемой в Донбасс

Об отклонениях в качестве питьевой воды, поставляемой в Донбасс, стало известно с начала декабря. Фото: КП «Вода Донбасса»

На встрече минской подгруппы по экономическим вопросам поднималась тема загрязнения питьевой воды, поступающей в Донбасс с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что в адрес украинских переговорщиков было направлено письмо от представителей ДНР с требованием разъяснить ситуацию по поводу ненадлежащего качества воды, подающейся в водопроводную сеть Республики из украинских водохранилищ.

- Киев не отрицал проблем с качеством поставляемой нашим жителям воды и уведомил нас о том, что на данный момент украинская сторона проводит разбирательства обстоятельств загрязнения водных ресурсов, - заявили в ведомстве.

Там также отметили, что ожидают от Украины официальных результатов разбирательства, и подчеркнули, что, со своей стороны, в Республике предпринимают все меры, чтобы не допустить распространения загрязненной воды среди населения.

- На данный момент Республика обеспечивается чистой водой из собственных резервуаров, - сообщили в МИД.

Напомним, что с начала декабря стало известно об ухудшении качества воды, поступающей потребителям ДНР из канала «Северский Донец - Донбасс». Специалисты отмечали превышение в ней концентрации опасных веществ. На специфический запах из водопроводных сетей жаловались и на украинской территории.

В настоящее время специалисты отмечают улучшение ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящее время каких-либо отклонений по санитарно-химическим показателям в воде не выявлено. Однако до стабилизации ситуации жителям Республики все же рекомендуют употреблять в пищу только очищенную питьевую воду.

При этом Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает возможности экологической катастрофы на Донбассе, вызванной применением спецслужбами США химического оружия. Объектом атаки, по его словам, может выступить такой важный ресурс, как водообеспечение.

Денис Пушилин выступил с заявлением. Фото: сайт Главы ДНР

Лидер государства подчеркнул, что если Киев допустит применение отравляющих воду веществ, опасность грозит не только жителям ДНР, но также подконтрольной Украине территории, так как ситуация затронет акваторию всего Азовского моря.

Как отметил Денис Пушилин, такие действия попирают не только Минские соглашения, но также являются незаконными с точки зрения международного гуманитарного права. Он заявил, что качество воды в Республике сейчас тщательно отслеживают.

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