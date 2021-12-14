«Чем только не несет из крана!» Что происходит с водой в ДНР

"Аптечный" запах из крана вот уже который день настораживает жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже несколько дней жители Республики жалуются на химический запах водопроводной воды и невозможности использовать ее для приготовления пищи. Сначала власти транслировали оптимистические заявления, что качество воды соответствует нормам и, наконец, Минздрав официально признал проблему.

Что якобы соответствует нормам – так это количество бактерий на единицу объема. То есть, канализационные стоки не попадают. А вот содержание сульфатов, марганца, ядовитых фенолов значительно превышено. И да, вода имеет отчётливый неприятный запах, аккуратно названный Минздравом «аптечным». В воде повышена окисляемостью, что говорит о присутствии органики.

«Комсомолка» спросила у нашего эксперта, кандидата биологических наук Владимира Еремеева о его версиях происшедшего.

- Так что происходит с водой из канала «Северский Донец-Донбасс»?

- Сначала я думал, что вода просто зацвела. Несколько дней стояла нехарактерна для поздней осени теплая погода, Донецкая фильтровальная станция несколько раз останавливалась из-за обстрелов ВСУ, давно не было хлорирования водопроводных сетей. Бактерии и сине-зеленые водоросли вполне могли размножиться. Однако, все данные говорят, что проблема связана не с этим.

- А какие у вас есть версии?

- Их две – либо украинские активисты (а может и диверсанты) слили в реку какую-то гадость из отстойников - либо в сам Северский Донец, либо в канал на своей территории, или «умельцы» из Нафтогаза Украины занялись дилетантскими работами по добыче газа с гидроразрывом пласта.

- Как это может повлиять на воду в кранах ?

- Еще до войны я был в презентационной поездке на экспериментальную скважину Shell под Харьковом. Буровики много нам рассказывали о принимаемых мерах безопасности. Их главный довод был такой: химический раствор для гидроразрыва не может попасть в воду в колодце или реке, поскольку закачивается на большую глубину под землю в скважину. Опасность может представлять только отработанный раствор, который откачивается на поверхность. «Но посмотрите, какие меры мы принимаем, чтобы этого избежать!» - Говорили они. Показывали системы прудов, специальные дренажные конструкции, расходящиеся от скважины на километры и т.п.

Представьте, что украинские газовщики на этом сэкономили. Откачанная из скважины загрязненная вода попадает в наскоро вырытый пруд, вроде котлована, далее по водонепроницаемым пластам, например, глины, стекает в ближайший ручей, оттуда в реку – и вот мы имеем «аптечный запах». Такое было даже в США на заре «сланцевой революции» в нефтегазовой отрасли.

Доказательств этого экологического преступления у наших ученых пока нет. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

- Так что делать людям с такой водой в доме?

- Если есть колодец или водоразборная колонка, для купания использовать воду оттуда. А если нет – ну надеяться, что эта гадость сильно разбавилась, пока до нас дошла, и ничего страшного не произойдет. Пить ее нельзя даже кипяченной, можно помыть ею овощи, но потом обязательно сполоснуть их чистой водой. Готовить пищу тоже – только на очищенной воде. Кстати, некоторые села используют воду из скважин и их эта напасть, по поим данным, не коснулась.

- А если ситуация резко ухудшиться?

- Если придет слишком загрязненная вода, вы об этом узнаете: в Республике централизовано отключат воду. Снова будем стоять с ведрами у пожарных автомобилей МЧС, как в 2014 году. А для санитарных нужд собирать воду из снега. Мы эту школу тоже прошли. Пока ситуация до этого не дошла.

ОФИЦИАЛЬНО

Минздрав предупреждает

По микробиологическим показателям питьевая вода безопасна в эпидемическом отношении.

Но до стабилизации ситуации населению Республики рекомендовано употреблять в пищу только очищенную питьевую воду. Мониторинг качества и безопасности воды продолжается.

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