На Новый год без света и воды могут остаться сотни тысяч жителей Донбасса по обе стороны линии фронта

В ближайшие две недели на Луганской ТЭС закончатся запасы угля. Фото: join.dtek.com

На Луганской ТЭС, расположенной в подконтрольном Киеву городе Счастье, заканчивается уголь. А новых поставок не предвидится. К каким последствиям это может привести рассказал ЛИЦ военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- Полностью скатиться в энергетический коллапс Украине не дают пока теплая зима, поддержание энергетических штанов Белоруссией и советское наследие в виде атомных электростанций. Но везет оставаться в тепле и с горящей лампочкой не всем, во многих регионах под видом плановых работ идут веерные отключения, а над некоторыми вообще завис дамоклов меч в виде полного блэкаута, - отметил Марочко.

Одним из таких регионов является оккупированная часть ЛНР. Так называемый губернатор подконтрольной Киеву Луганской области Сергей Гайдай пытается как-то выкрутится из положения, однако ситуация по-прежнему патовая.

Расположенная в Счастье Луганская ТЭС с 2014 года не имеет железнодорожного сообщения с остальной территорией Украины, много раз обещанную новую ветку за семь лет так никто и не построил. К станции идут лишь два подъездных пути – один из ЛНР, другой - из России. Но уголь по ним не идет.

- В свое время во избежание «зрады» науськиваемые из Киева «патриоты» заблокировали идущую из Республики ветку, приварив вагоны к рельсам, а «агрессор» его не поставляет. Руководствуясь гуманитарными соображениями, Россия поддерживала жизнеспособность ТЭС, но всякому терпению приходит конец, и откровенно русофобская политика и агрессивные действия украинской власти вынудили Москву прекратить поставки, - подчеркнул военный эксперт.

В качестве временной альтернативы Луганская ТЭС может использовать природный газ, однако цена его такова, что себестоимость генерации не покрывает расходов, вдобавок для этого требуется указание государственной монополии «Нафтогаз Украины», для которого основным приоритетом является прибыль, а не жизни простых украинцев.

По оценкам украинских чиновников, по состоянию на 8 декабря на складах ТЭС оставалось менее 30 тыс. тонн угля, и при работе в аварийном одноблочном режиме этого хватит на 20 суток, после чего станции грозит полная остановка.

- В такой ситуации Гайдаю пришлось написать письмо так называемому министру по реинтеграции «временно оккупированных территорий» Ирине Верещук, в котором он просит поспособствовать решению вопроса поставки антрацитового угля на Луганскую ТЭС из России. Его мольба о помощи аргументирована тем, что угольная блокада РФ может привести к обесточиванию стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры области, в том числе школ и детских садов, медицинских учреждений.

Кроме того, более 250 тыс. абонентов могут остаться без питьевой воды, а в разгар зимы теплоснабжения лишаться около 9 тыс. жителей Счастья. Кстати, перестанет поступать вода и для сотен тысяч жителей на территории ЛНР.

Попытки решения проблемы в рамках подгруппы Контактной группы по социально-экономическим вопросам успехом не увенчались, поскольку украинские переговорщики опять пытались получить все, взамен не давая ничего, да и русофобские настроения остались прежними.

- Все идет к тому, что жителей оккупированной части ЛНР ждет «романтический» Новый год с ужином при свечах, но вот только мы в этом не виноваты, все вопросы - к оккупантам, - отметил Марочко.

Луганская ТЭС входит в состав частной энергогенерирующей компании ООО ДТЭК «Востокэнерго», которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову. До войны в Донбассе ТЭС неизменно занимала по объему производства электроэнергии второе место по всей Украине. Сейчас станция снабжает электроэнергией около 1 млн человек.

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