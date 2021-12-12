Работы корреспондента донецкой «Комсомолки» вызвали интерес на выставке в подмосковном Наро-Фоминске Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жизнь в Донбассе получила новую окраску, особенно после событий 2014 года. Именно с того момента положение вещей в корне изменилось и то, что раньше казалось абсолютно обыденным и скучным стало строиться заново. В этом контексте стали крайне популярными горячие репортажи с передовых зон, окопов и военных объектов, но спустя многие годы войны людям во всем мире интересно посмотреть не только на военную сторону, но и на обычную, гражданскую жизнь в республиках Донбасса.

Мне посчастливилось в качестве корреспондента «Комсомольской правды» принять участие во Всероссийском молодежном форуме «Нити идентичности». Это стало возможным благодаря Центру востоковедных исследований и межкультурных коммуникаций при грантовой поддержке Российского Фонда Культуры и федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В рамках форума были представлены фотоработы участников со всех уголков России от Хабаровска до Калининграда.

Выставка проходила в Подмосковном Наро-Фоминске. 50 лучших участников расселили в лесном пансионате на берегу реки Нара, так как после длительных перелетов всем был необходим хороший отдых. Логистика и трансферы были организованы на высшем уровне, всем участникам оплатили дорогу, питание и комфортные авиаперелеты до места проведения мероприятия.

Фотографии из Донбасса помогают рассказать правду о войне Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Это был мой дебют на таком высоком уровне и, хотя я не считаю себя очень восприимчивым человеком, было волнительно, переживать приходилось на каждом шагу, ведь какой будет реакция гостей, критика, отношение участников – оставалось глубокой загадкой. Очень хотелось достойно представить на Всероссийском уровне свой край и «Комсомолку».

Открывал выставку Российский тюрколог, специалист по международным и межнациональным отношениям, доктор политических наук Владимир Алексеевич Аватков. Политолог высоко оценил качество фоторабот и отметил, что именно глядя на разные уголки нашей страны можно делать выводы об общей идентичности.

Работы корреспондента донецкой «Комсомолки» вызвали интерес на выставке в подмосковном Наро-Фоминске Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представленные мною фотографии отражали совершенно разные сферы жизни Донбасса в военное время: работа транспортных сетей, религиозные праздники, жизнь ветеранов, архитектура и, конечно, боевые действия. Интерес участников вызывали фото, связанные с войной, а особенно снимок, сделанный в марте этого года, на котором пленный украинский солдат просит прощение у маленькой девочки в поселке Сигнальное, который находится на самой крайней линии фронта, именно эта фотография, на мой взгляд, отражает страшную трагедию русского народа.

Пленный украинский солдат просит прощение у маленькой девочки в поселке Сигнальное, который находится на самой крайней линии фронта Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Самая неожиданная реакция оказалась на фотографию ветерана Великой Отечественной Войны Якова Константиновича Гнилицкого, одного из последних ветеранов, которые еще живут в Республике. Точнее сказать - неожиданная для меня реакция. Одна из участниц, девушка по имени Ксения, рассказала довольно интересную историю.

- Мои предки сами из Донбасса, мой прадед был разведчиком в Красной армии и похоронен в братской могиле в районе села Гусельщиково (около 100 километров от Донецка). В этом селе и жили мои предки до войны. До сих пор не могу найти в интернете данные, скорее всего, еще засекречены. Слава богу, что бабушка все помнит и хранит подписанные фотографии. В годы войны бабушка бежала в немецкий городок по наводке одного дедушкиного коллеги, там испытала весь ужас войны. Они прятали раненого летчика, хоронили солдат у школы, били стекла немцам... много таких историй. Бабушка очень хочет побывать на Родине, как и я. Надеюсь, что получится, - поделилась своей историей Ксения.

Работы корреспондента донецкой «Комсомолки» вызвали интерес на выставке в подмосковном Наро-Фоминске Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Выставка была интересной и разнообразной, было приятно общаться с другими авторами и видеть их искрений интерес к событиям, которые происходят на Донбассе. Больше всего порадовала оценка качества моих работ со стороны участников и организаторов. Многие из них плохо понимают либо мало осведомлены о нашей повседневной жизни, именно поэтому, многие факты для них стали настоящим открытием.

Работы корреспондента донецкой «Комсомолки» вызвали интерес на выставке в подмосковном Наро-Фоминске Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Знакомиться участникам приходилось не только с фотоработами, но и с культурными традициями разных народов России. Были организованы квесты на знание особенностей российской культуры, концерты фольклорных коллективов и различные семинары, на которые приезжали мастера различных ремесел. Участникам дали возможность слепить своими руками небольшие кувшины из глины на память.

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