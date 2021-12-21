В ДНР отметили улучшение качества воды из канала «Северский Донец - Донбасс»

До стабилизации ситуации жителям рекомендуют все же употреблять в пищу очищенную питьевую воду. Фото: minstroy-dnr.ru

В ДНР отметили значительное улучшение качества питьевой воды, поступающей в Республику по каналу «Северский Донец - Донбасс». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в настоящее время каких-либо отклонений в воде не выявили. К таким выводам ведомство пришло, опираясь на пробы, взятые из водопроводных сетей сразу в нескольких городах.

- По результатам лабораторных исследований на санитарно-химические показатели в питьевой воде распределительных сетей на административных территориях городов Горловки, Енакиево, Донецка, Макеевки в настоящее время не выявлено отклонений по органолептическим показателям, - сообщили в Минздраве.

Кроме того, по микробиологическим показателям вода также соответствует всем требованиям. Однако до стабилизации ситуации жителям Республики рекомендовали употреблять в пищу очищенную питьевую воду.

Напомним, в ДНР выявили отклонения в качестве питьевой воды. С начала декабря жители начали массово жаловаться на специфический запах из водопроводных труб. Специалисты компании «Вода Донбасса» занялись выяснением причин проблемы и корректировкой режима работы фильтровальных станций.

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