В ДНР выявили отклонения в качестве питьевой воды

Проблемы вызваны ухудшением качества воды, поступающей по каналу Северский Донец-Донбасс. Фото: КП «Вода Донбасса»

По результатам лабораторных исследований на санитарно-химические показатели в питьевой воде распределительных сетей на административных территориях Горловки, Енакиево, Донецка, Макеевки выявлены отклонения от предельно-допустимых концентраций по органолептическим показателям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР.

Отклонения выявлены по следующим показателям:

— запаху (аптечный) – до 2 раз;

— содержанию фенолов – до 2 раз;

— содержанию марганца – до 1,28 раз;

— окисляемости до 1,2 раз;

— сульфатов – до 1,32 раз.

По микробиологическим показателям питьевая вода соответствует требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком» и безопасна в эпидемическом отношении.

До стабилизации ситуации населению Республики рекомендовано употреблять в пищу очищенную питьевую воду. Мониторинг качества и безопасности воды продолжается.

Напомним, что на прошлой неделе в компании «Вода Донбасса» сообщили об ухудшении качества воды, которая поступает в ДНР по каналу из реки Северский Донец.

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