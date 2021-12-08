В компании «Вода Донбасса» отреагировали на жалобы жителей на плохое качество воды

Специалисты отобрали пробы для определения содержания в воде пестицидов и аммония. Фото: КП «Вода Донбасса»

В коммунальном предприятии «Компания «Вода Донбасса» отреагировали на жалобы жителей Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки на неприятный запах воды. Рассказали о причинах проблемы и предпринимаемых мерах.

Последние два дня соцсети городов ДНР были полны жалоб на ужасный запах из водопроводных труб. Жители писали, что питьевая вода пахнет то ацетоном, то корвалолом и еще непонятно какими медикаментами.

В компании «Вода Донбасса» рассказали, что лабораторная служба работает над проблемой появления нехарактерных запахов в реке Северский Донец.

- Специалисты по качеству отобрали пробы для определения содержания пестицидов и аммония в воде реки, - говорится в сообщении пресс-службы.

Также принимаются все возможные меры для обеспечения подготовки питьевой воды до необходимого качества и выяснения причин ухудшения качества воды в реке Северский Донец.

Технологический режим работы фильтровальных станций был скорректирован, чтобы обеспечить стандарты качества питьевой воды для потребления человеком. Для этого наряду с первичным хлорированием вводится перманганат калия и активный уголь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем украинские власти хотят построить в Донбассе водовод в обход ДНР

Киев собирается перенаправить воду из канала Северский Донец-Донбасс (подробнее)