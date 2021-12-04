Зачем украинские власти хотят построить в Донбассе водовод в обход ДНР

Канал Северский Донец-Донбасс - сложный комплекс различных по назначению сооружений. Фото: КП «Вода Донбасса»

Власти подконтрольной Киеву Донецкой области планируют в течение двух лет построить новый водовод, который пойдет в обход ДНР. Делается это для улучшения водоснабжения на подконтрольной Украине территории региона. Но в итоге могут пострадать сотни тысяч жителей, которые проживают в Республике.

О планах начать строительство обходного водовода сообщил так называемый глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Как уточнил чиновник, проектирование водовода завершится уже к весне следующего года. На строительство отводится два года - региональная программа «Вода Донбасса» рассчитана до 2023 года. При условии, что на проект найдутся 6,5 млрд гривен (17,5 млрд рублей). По этой причине работы уже не раз переносились.

Губернатор заверил, что водоснабжение территории ДНР не прекратится.

- Постоянство водоснабжения со строительством дополнительного канала не изменится. Водоснабжение неподконтрольной территории будет происходить в обязательном порядке, - заявил Кириленко.

Только вот веры этим обещаниям нет. Совсем нисколько. Возможно, областной чиновник так думает на самом деле. Да только решение о продолжении или прекращении водоснабжения ДНР будет принимать не он. А пример Крыма, которому Киев в 2014 году прекратил подачу воды по Северо-Крымскому каналу – достаточно нагляден. Причем ни одна международная организация не может повлиять на решение, нарушающее все гуманитарные нормы.

Напомним, основным источником централизованного водоснабжения в Донецкой области является канал Северский Донец-Донбасс. Вода в него поступает из реки Северский Донец в районе Славянска. На территорию ДНР канал заходит в районе Горловки. И заканчивается Верхнекальмиусским резервным водохранилищем в пригороде Донецка. Далее к каналу присоединяется Южно-Донбасский водовод, подающий воду в центр (в Донецк, Ясиноватую, Красноармейск, Доброполье и другие города и поселки по обе стороны линии фронта) и на юг - в Мариуполь.

Чтобы попасть с севера региона на юг, вода проходит по главным магистралям 260 км. И это не считая сложной системы дополнительных водоводов, водоемов, фильтровальных и насосных станций. В частности, водоснабжение северной части области (Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка) осуществляется по Второму Донецкому водоводу. Его длина более 100 км.

В результате обстрелов ВСУ масштабные повреждения получили трубопроводы. Фото: КП «Вода Донбасса»

По данным компании «Вода Донбасса», сейчас изношенность труб достигает 100%. Порывы с утечкой многих тонн воды случаются почти каждый день. А боевые действия в районе канала еще более усугубили ситуацию.

Чтобы предотвратить аварии, уменьшают давление в сети. В результате ограничивается водоснабжение отдельных населенных пунктов. В подконтрольных Украине Славянске, Дружковке, Константиновке стало уже обычной практикой подача воды по графику.

Очевидно, что данную проблему киевские власти захотят решить за счет жителей Республики. Вероятно, не обойдется без участия украинских радикалов. Как тут не вспомнить начало 2017 года, когда националисты перекрыли железнодорожные пути и прекратили поставки угля из ДНР на Украину. Чем спровоцировали в незалежной энергетический кризис.

Впрочем, «отмороженный» президент Владимир Зеленский вместе с сотоварищами может и лично заняться шантажом. Украина будет навязывать новые «минские договоренности», угрожая полным прекращением водоснабжения территории ДНР.

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