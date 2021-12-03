Жителей Донецка предупредили о 20-процентном сокращении подачи воды

Напор воды в кранах может уменьшиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Верхнекальмиусской фильтровальной станции специалисты коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» проводят ремонтные работы. До их завершения жителям всего Донецка могут сократить подачу воды. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Сегодня специалисты КП «Компания «Вода Донбасса» осуществляют аварийные ремонтные работы на водоводе №11 Верхнекальмиусской фильтровальной станции и ремонтируют устройство для сброса воздуха на данном водоводе. Возможно сокращение подачи воды на Донецк до 20 процентов, а также будет полностью прекращена подача воды в Червоногвардейский район Макеевки, - рассказали там.

Уточняется, что работу постараются выполнить в максимально сжатые сроки.

Тем временем часть абонентов Куйбышевского района столицы останется без холодного водоснабжения в понедельник, 6 декабря. С 8.00 до 20.00 коммунальщики займутся переключением водопровода диаметром 400 миллиметров по улице Югославская. Жителям рекомендуют сделать необходимый запас воды.

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