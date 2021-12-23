Глава ДНР не исключает, что американские спецслужбы могут отравить воду в Донбассе

Денис Пушилин выступил с заявлением. Фото: сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает возможности экологической катастрофы на Донбассе, вызванной применением спецслужбами США химического оружия. Объектом атаки, по его словам, может выступить такой важный ресурс, как водообеспечение. Об этом сообщила пресс-служба руководителя страны.

Лидер государства подчеркнул, что если Киев допустит применение отравляющих воду веществ, опасность грозит не только жителям ДНР, но также подконтрольной Украине территории, так как ситуация затронет акваторию всего Азовского моря.

Как отметил Денис Пушилин, такие действия попирают не только Минские соглашения, но также являются незаконными с точки зрения международного гуманитарного права. Он заявил, что качество воды в Республике сейчас тщательно отслеживают.

- По нашей просьбе одна из международных организаций проводит периодические проверки качества воды в канале «Северский Донец - Донбасс». Кроме того, экологический мониторинг проводят уполномоченные республиканские органы, - сказал Глава ДНР.

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