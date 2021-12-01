Украина планировала ударить с воздуха: Военнослужащие ДНР обезвредили два беспилотника ВСУ

Военнослужащие Республики предотвратили диверсию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Два украинских беспилотных летательных аппарата, предназначенные для удара по территории Донецкой Народной Республики были обезврежены военнослужащими Народной милиции ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 13.21 в районе села Саханка силами противовоздушной обороны НМ ДНР был предотвращен диверсионный акт. С помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были зафиксированы и подавлены системы управления двух БПЛА ударного типа, – говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что один беспилотник приземлился за линией соприкосновения, другой – на территории Республики

- После изъятия беспилотного летательного аппарата было обнаружено, что он оснащен взрывным устройством с металлическими поражающими элементами, - рассказали в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В результате удара с беспилотника ранения получили жители Гольмовского (архивное фото)

Случаи применения ударных беспилотников киевскими силовиками не единичны. Утром 25 ноября украинская армия ударила с БПЛА по Ясиноватой, в результате этого повреждения получили здание государственного учреждения и автомобиль.

- Армия Украины использовала для атаки беспилотный летательный аппарат типа «Квадро», - сообщили тогда в представительстве ДНР в СЦКК.

Ранее, в результате такой бомбардировки в поселке Гольмовский, в Горловке, взрывчатка угодила в машину - тяжелые ранения получили трое мирных жителей.

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