В Ясиноватой после сброса боеприпасов с беспилотника ВСУ повреждено госучреждение

Утром на центр города была совершена атака с украинского беспилотника. Фото: ДАН

В центре Ясиноватой в результате сброса боеприпасов с беспилотника ВСУ получило повреждения одно из ведомственных учреждений. О последствиях утренней атаки украинских военных на город сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Зафиксированы повреждения кровли и остекления административного здания государственного ведомства по улице Орджоникидзе, - рассказали наблюдатели.

При этом в СЦКК уточнили, что для атаки на город украинская армия применила беспилотный летательный аппарат типа «Квадро».

Напомним, ранее сообщалось о том, что сегодня утром ВСУ сбросили с беспилотника 3 боеприпаса в центре Ясиноватой. По данным администрации города, в результате обстрела был поврежден легковой автомобиль. Кроме того, обстрел окрестностей Ясиноватой привел к повреждению школы. Пострадал корпус учебного заведения в поселке Красный Партизан.

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