ВСУ сбросили с беспилотника 3 боеприпаса в центре Ясиноватой

Обстрел города велся при помощи беспилотного летательного аппарата. Фото: штаб «ООС»

Утром 25 ноября очередной атаке ВСУ подвергся центр Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. Киевские силовики сбросили на город 3 боеприпаса с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил руководитель городской администрации Дмитрий Шевченко.

- Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА ВСУ были сброшены взрывные устройства в количестве трех штук, - проинформировал мэр.

По данным градоначальника, в результате атаки беспилотника был поврежден легковой автомобиль. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Сообщается, что на место обстрела выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Специалисты зафиксируют все подробности и последствия инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела Ясиноватой утром 21 ноября повреждения получили здание пожарной части и машиностроительный завод. В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что огонь по городу вели военнослужащие 25-й бригады ВСУ под командованием Олега Зенченко.

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