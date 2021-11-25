Обстрел окрестностей Ясиноватой привел к повреждению школы

Зафиксировано попадание в корпус учебного учреждения. Фото: телеграм-канал главы администрации г.Ясиноватая

В поселке Красный Партизан, расположенном возле Ясиноватой в ДНР, в результате обстрела со стороны украинских войск пострадала местная школа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель городской администрации Дмитрий Шевченко.

- В результате обстрела поселка Красный Партизан было зафиксировано попадание в школу. По счастливой случайности, никто не пострадал, - проинформировал мэр.

Сообщается, что под прицельный огонь ВСУ населенный пункт попал накануне вечером. На тот момент учащихся и педагогов в учебном заведении не было.

На месте обстрела уже работает оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Специалисты проводят разбирательство по факту очередной украинской атаки и фиксируют ее последствия.

Напомним, 21 ноября Ясиноватая уже подверглась мощному обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего повреждения получили здание пожарной части и машиностроительный завод. А сегодня утром киевские силовики сбросили на центр города 3 боеприпаса с помощью беспилотного летательного аппарата.

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