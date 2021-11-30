«А войска стран-гарантов тоже собираются Минские соглашения нарушать, выполнение которых они гарантировали?»: В ЛНР отреагировали на законопроект Зеленского о допуске в Украину иностранных военных

Допуск иностранных войск нарушает Минские соглашения. Фото: Фейсбук

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому в 2022 году на территорию страны допускаются иностранные вооруженные формирования для участия в многонациональных учениях.

Таким образом, Зеленский напрямую нарушил десятую статью Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, которая требует «Вывода всех вооруженных иностранных формирований». Об этом заявил представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

- Обращаю внимание, что «Минск-2» требует не ввода, а вывода всех иностранных формирований! – говорит Мирошник. - Это значит, что никаких иностранных войск и наёмников на территории Украины быть не может. Хоть для учений, хоть для парадов.

Представитель Республики в Контактной группе отметил, что это норма, которую Украина подписала в 2015 году, а в 2019-ом в Париже украинский президент Владимир Зеленский ее подтвердил, заверив лидеров Нормандского формата и весь мир в своей приверженности Минским соглашениям и полному их выполнению.

- А войска стран-гарантов тоже собираются Минские соглашения нарушать, выполнение которых они гарантировали? – задался вопросом Родион Мирошник.

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