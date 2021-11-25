Украинские военные атаковали Ясиноватую с беспилотника: повреждены здание госучреждения и автомобиль

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Фото: телеграм-канал главы администрации г.Ясиноватая

Сегодня утром украинские силовики атаковали территорию Донецкой Народной Республики при помощи беспилотника. На город Ясиноватую они сбросили 3 боеприпаса. Об этом сообщил руководитель местной администрации Дмитрий Шевченко.

- Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА ВСУ были сброшены взрывные устройства в количестве трех штук, - написал мэр в своем телеграм-канале.

По данным градоначальника, в результате атаки беспилотника в Ясиноватой был поврежден легковой автомобиль.

На место обстрела выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для выяснения всех обстоятельств и последствий случившегося. И сообщила - в результате утренней атаки на город повреждения также получило одно из ведомственных зданий.

- Зафиксированы повреждение кровли и остекления административного здания государственного ведомства по улице Орджоникидзе, - заявили в СЦКК.

Наблюдатели также уточнили, что при атаке украинская армия применила беспилотный летательный аппарат типа «Квадро».

Стоит отметить, что накануне Ясиноватая уже подверглась мощному обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего были повреждены здание пожарной части и машиностроительный завод.

На днях город уже подвергся мощному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Фото: ДАН

А вчера вечером украинские военные обстреляли поселок Красный Партизан, расположенный на окраинах города. Очевидцы сообщили о прямом попадании в школу. Лишь по счастливой случайности, на момент обстрела в учебном заведении никого не было и никто не пострадал.

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