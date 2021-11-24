Под Донецком бойцы ДНР обезвредили мультикоптер ВСУ с самодельными взрывными устройствами

Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 24 ноября, бойцы ДНР обезвредили украинский беспилотник, несший на себе взрывные устройства, в районе донецкого поселка шахты имени Абакумова. Об этом сегодня заявил замначальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- На Донецком направлении боевики 56-й бригады планировали осуществить террористический акт против жителей окраин столицы Республики в районе поселка шахты Абакумова. Для этого украинские боевики запустили с направления села Невельское беспилотный летательный аппарат мультикоптер «R-18», несущий на себе три самодельных взрывных устройства, начиненных металлическими шариками. Характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские боевики намеревались нанести удар не по объектам гражданской инфраструктуры, а именно по людям, нанеся им многочисленные ранения, - рассказал Эдуард Александрович.

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Тот самый БПЛА. Фото: УНМ ДНР

По его словам, военнослужащие ДНР с помощью станции радиоэлектронной борьбы «Террикон М2Н» посадили БПЛА. После этого саперы Народной милиции уничтожили взрывные устройства. Республика потребовала от ОБСЕ зафиксировать факт грубейшего нарушения украинскими боевиками перемирия.

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