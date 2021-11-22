Кому из пенсионеров республик Донбасса Украина не вернет долги

Не стоит надеяться на выплату долгов жителям ДНР и ЛНР, которые не выезжали на Украину для оформления пенсионных дел. Фото: ГПСУ

Украинские правозащитники рассказали о «подводных камнях» в механизме выплаты задолженности по пенсиям жителям ДНР и ЛНР, который предусматривает постановление Кабинета министров Украины №1165 от 10.11.2021 года.

В РАЗМЕРЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Эксперты издания «Юридический советник для переселенцев» обратили внимание, что в постановлении Кабмина есть ряд важных нюансов.

Так, выплата пенсионных долгов будет производиться частями получателям, которые включены в перечень по состоянию на 1 января соответствующего года. Ежемесячно будут выплачивать средства в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, действующего на 1 января календарного года, в котором осуществляется пенсионная выплата, но не больше суммы задолженности. На 1 января 2022 года этот размер будет составлять 1934 гривны (5220 рублей).

Юристы подчеркнули, что ожидать выплаты задолженности в 2021 году не стоит: денег на эти цели в бюджете заложено не было. Выплата долгов в лучшем случае может начаться в 2022 году.

- При этом в случае отсутствия средств выплату будут производить в сумме, определяемой пропорционально выделенным на пенсионные выплаты за истекший период бюджетным назначениям. Или она не будет производиться вообще, если программа не будет профинансирована, — сообщают правозащитники.

ИЩИТЕ СЕБЯ В СПИСКАХ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Не стоит надеяться на выплату долгов жителям, которые не переводили пенсионные дела с территории ДНР и ЛНР на Украину. Эксперты рекомендуют уже сейчас проверить, учитываются ли соответствующие долги в территориальном органе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Уточняется, что пенсионные долги будут выплачивать получателям, которые включены в перечень ПФУ по состоянию на 1 января соответствующего года.

- Это означает, что если лицо будет внесено в такой список после начала календарного года, на выплату задолженности по пенсии оно может рассчитывать не раньше, чем в следующем году. В частности, если попасть в список после 1 января 2022 года, то долги начнут выплачивать уже в 2023 году, — поясняют правозащитники.

Пенсионную задолженность смогут получить:

- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

- лица, которые отказались от справки о взятии на учет ВПЛ и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории;

- лица, которым не была выплачена недополученная пенсия в связи со смертью пенсионера из числа ВПЛ, а также умерших пенсионеров, проживавших на территории ДНР и ЛНР и не взятых на учет как ВПЛ.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирина Верещук сообщила, что на погашение пенсионных долгов жителям республик Донбасса направят более 11,2 млрд гривен, из которых 6,2 млрд гривен (16,7 млрд рублей) — уже в следующем году.

Не факт, что в тощей украинской казне найдутся такие деньги. Не случайно в постановлении КМУ предусмотрена лазейка с недофинансированием выплат. При этом долги Украины перед жителями Донбасса значительно больше, чем запланировано на выплаты. Так, на апрель 2021 года в ПФУ учтено 76,7 млрд гривен (207 млрд рублей) пенсий - они не выплачены тем жителям республик Донбасса, которые не были взяты на учет на украинской территории. И в случае обращения пожилых людей в органы ПФУ расходы нужно будет предусматривать в следующие годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве пообещали жителям Донбасса вернуть долги по пенсиям и продлить в 2022 году срок действия карт «Ощадбанка»

Сейчас просроченные карты действительны только до 1 января следующего года (подробнее)