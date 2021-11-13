В Киеве пообещали жителям Донбасса вернуть долги по пенсиям и продлить в 2022 году срок действия карт «Ощадбанка»

Пенсионерам ДНР и ЛНР сложно попасть на Украину - многие пункты пропуска на линии соприкосновения закрыты из-за ковида. Фото: ГПСУ

Новый вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирина Верещук сообщила, что провела встречу с руководством «Ощадбанка», на которой была достигнута договоренность, что выплаты и действие просроченных карт для жителей ДНР и ЛНР будут продолжены до апреля.

- До 1 апреля мы продолжаем действие карт, потому что мы понимаем, что это проблема, - отметила Верещук.

ПЕРЕВЫПУЩЕННЫЕ КАРТЫ НЕ ПОЛУЧИЛА ПОЛОВИНА ПЕНСИОНЕРОВ

Ранее в «Ощадбанке» заявили, что не будут продлевать действие просроченных карт после 1 января. Пенсии у обладателей таких карт будут с января начисляться на новые карты, которые нужно будет получить в отделениях «Ощадбанка».

Для многих пожилых людей из ДНР поехать в незалежную – непосильная задача. Пункты пропуска на линии соприкосновения закрыты из-за ковида. А вкруговую через Россию – дорого и физически тяжело.

- Я оформила украинскую пенсию в Мариуполе, - говорит дончанка Татьяна Григорьева. – Срок действия моей карты «Ощадбанка» закончился в июне нынешнего года. Пришла СМС, что новую карту могу получить в отделении, где открывала счет. Но за проезд в Мариуполь и назад я должна заплатить 6 тысяч гривен. Еще 1700 гривен - за незаконное пересечение границы. Дорога обойдется в 8 тысяч гривен (почти 22 тысячи рублей). Это четыре моих украинских пенсии!

А еще пожилой женщине надо выдержать долгий путь – в 25-30 часов.

Не случайно из 260 тысяч пенсионеров ДНР, которые получают выплаты на подконтрольной Киеву Донецкой области, половина до сих пор не забрала перевыпущенные карты «Ощадбанка».

Пенсионеры из ЛНР находятся в лучшей ситуации – с 11 ноября им снова разрешили раз в месяц пересекать линию соприкосновения через пешеходный пункт пропуска в Станице Луганской.

Впрочем, пока радоваться по поводу сохранения действия просроченных карт еще рано – посмотрим, каким будет окончательное решение «Ощадбанка».

ДРАКОНОВСКИЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

На этой неделе из Киева пришла еще одна хорошая для пенсионеров новость. Кабинет министров Украины наконец-то утвердил порядок погашения задолженности по пенсиям жителям ДНР и ЛНР, что означает появление механизма выплаты.

В тексте документов сказано, что пенсионные выплаты за прошлые периоды, в том числе начисленные на выполнение решений суда, проводятся получателям пенсий и ежемесячного пожизненного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на эту цель, за счет средств госбюджета на соответствующий год.

Для реализации данной программы на первом этапе потребуется дополнительно 6,1 млрд гривен (16,5 млрд рублей). Хотя долги значительно больше. Так, на апрель 2021 года в ПФУ учтено 76,7 млрд гривен (207 млрд рублей) пенсий - они не выплачены тем жителям республик Донбасса, которые не были взяты на учет на украинской территории. И в случае обращения пожилых людей в органы ПФУ расходы нужно будет предусматривать в следующие годы. Слабо верится, что в незалежной найдутся такие деньги.

Впрочем, данный порядок позволит наследникам получить невыплаченные пенсии в случае смерти пенсионера.

При этом будет применяться разный подход к пенсионерам – в зависимости от того, по чьей вине ими не получались выплаты. Статья 46 Закона Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании» гласит, что начисленные суммы пенсии, на выплату которых пенсионер имеет право, но не получил их своевременно по своей вине, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за три года до дня обращения за получением пенсии.

Начисленные суммы пенсии, которые не были получены по вине органа, который назначает и выплачивает пенсию, выплачиваются за прошлое время без ограничения любым сроком.

Вот и придется пожилым людям и их наследникам доказывать, что не виноваты в том, что не могли получать на Украине пенсии из-за идиотских требований, которые придумали в Киеве. Как тут не вспомнить необходимость регистрации на «подконтрольной территории» в качестве переселенца, прохождения раз в два месяца идентификации, а еще обязательность присутствия по месту регистрации во время внеплановых проверок.

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