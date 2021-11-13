Житель Константиновки украл пять миллионов гривен, которые предназначались для выплаты жителям ДНР и ЛНР

«Схему» незаконных начислений организовал бывший работник правоохранительных органов из подконтрольной Киеву Константиновки. Фото: СБУ

Бывший работник правоохранительных органов из подконтрольной Киеву Константиновки Донецкой области организовал «схему» незаконных начислений соцвыплат жителям ДНР и ЛНР. В том числе и на умерших людей. В махинациях участвовали работники органов соцзащиты. За год они украли 5 миллионов гривен (более 13 миллионов рублей). Аферистов задержали сотрудники СБУ.

Выяснилось, что организатор «схемы» подделывал необходимые документы на имя жителей ДНР и ЛНР и отдавал их в органы соцзащиты. Там сообщники «способствовали приему» бумаг, даже без физического присутствия людей, на которых оформлялись выплаты. Деньги поступали на банковские счета злоумышленников. Они ежемесячно в среднем присваивали 400 тысяч гривен. «Схема» действовала больше года.

Правоохранители провели 11 обысков по местам проживания участников группировки и в помещениях трех госструктур. Было изъято большое количество поддельной и официальной документации. В том числе доверенности на бланках украинских и российских нотариусов.

Впрочем, в СБУ не сообщили, доставалось ли что-то из выплат самим жителям республик Донбасса, на которых были оформлены документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для жителей Донбасса «Ощадбанк» продлит до апреля действие просроченных карт

В последний раз карты были продлены до 31 декабря 2021 года (подробнее)