Для жителей Донбасса «Ощадбанк» продлит до апреля действие просроченных карт

Линию соприкосновения жители ЛНР могут пересечь через КПВВ «Станица Луганская» только раз в месяц. Фото: ГПСУ

Украинские власти решили проблемы с выплатами и продлением действия просроченных карт для жителей ДНР и ЛНР после 31 декабря 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук. Она провела встречу с руководством «Ощадбанка», на которой была достигнута договоренность, что выплаты будут продолжены до апреля.

- До 1 апреля мы продолжаем действие карт, потому что мы понимаем, что это проблема, - отметила Верещук.

Ранее «Ощадбанк» решил приостановить продление действия просроченных банковских карт жителей республик Донбасса, отметив, что карты продлены до 31 декабря 2021 года в последний раз.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса закрыты для проезда пункты пропуска на линии разграничения в Донбассе.

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