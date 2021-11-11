Большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина: о чем говорил руководитель Республики

11 ноября проходит большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина. Фото: Администрация Главы ДНР

11 ноября проходит большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина. Руководитель государства отвечает на вопросы представителей республиканских и зарубежных средств массовой информации в прямом эфире телеканала «Юнион».

Дата большого интервью совпала с третьей годовщиной со дня избрания Дениса Владимировича Главой ДНР.

Республика готова к любому сценарию развития событий

Большое интервью стартовало в 12 часов дня. Первый вопрос, поступивший сегодня на большое интервью с Главой ДНР Денисом Пушилиным, был от журналиста из Греции Андреаса Зафейриса. Его интересовало, как в свете последних событий - когда обстановка на линии соприкосновения ухудшается с каждым днем - власти Республики реагируют на непрекращающиеся обстрелы и что делают для того, чтобы защитить своих граждан от провокаций с украинской стороны?

- Мы видели ряд таких провокаций, которые являются прецедентом, и по сути опасным, - подтвердил Денис Пушилин. - Это некие акты проявления террора по отношению к жителям Республики. Главная их цель - создать страх, посеять панику, создать неуверенность. Про Украину для нас все очевидно уже. Мы со своей стороны делаем все, если не гораздо больше, чем надо было бы, чтобы урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Хотелось бы по человечески. Столько переговоров, столько призывов было уже. Мы про диалог, но это же не может продолжаться вечно.

По мнению Главы ДНР, те действия, которые совершает сейчас Киев - в особенности в отношении прифронтовых территорий - скорее, говорят о том, что Украина готовится к войне. Но Республика готова к любому сценарию развития событий. В том числе и к силовому.

- Для чего мы проводим сейчас учения, проверяем слаженность действий различных ведомств? Нам нужно готовиться, они могут наступать. Наша задача - этого не допустить. Никогда и ни при каких обстоятельствах, - сказал Глава ДНР.

Безразличие Франции и Германии

Журналист из Франции Юбер Файяр задал Главе Донецкой Народной Республики вопрос по поводу Минских переговоров и Нормандского формата: достаточно ли усилий прикладывают страны гаранты – Франция и Германия? Также Юбер Файяр передал слова дружеского привета от десятков тысяч французов.

- Германия и Франция недостаточно делают как страны гаранты. Они своим молчанием, безразличием и пассивностью причастны в какой-то степени к преступлениям, которые совершает Киев на территории Донбасса, - заявил Глава ДНР.

Руководитель Республики считает, что минский переговорный процесс - это основная площадка переговоров. Однако Украина блокирует заседания. В такой ситуации встречаться в Нормандском формате необходимо только после того, как будет продвижение на Минской площадке.

Задача ДНР не допустить «Хорватский сценарий»

Все те действия, которые сейчас совершает Киев, в особенности на линии соприкосновениям отношении прифронтовых территорий говорит о том, что Донецкой Народной Республике нужно готовиться. Об этом Денис Пушилин заявил в ходе большого интервью Главы ДНР.

- У нас есть информация, работает наша разведка, и мы осознаем для чего мы проводим учения, слаживания действий среди наших ведомств, - говорит Денис Владимирович. - Потому что, если мы немного расслабимся, создадим видимость, что мы верим, что Украина нее будет наступать – они будут наступать.

По словам руководителя ДНР, Украина мечтает о «Хорватском сценарии» в Донбассе и открыто говорят, что хотят это повторить.

- Наша задача – этого не допустить, - сказал Пушилин. - Не может так, в нынешнем состоянии, в котором мы находимся, продолжаться вечно. Но все накалено до предела.

Школьников могут вернуть на очное обучение раньше

Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину во время Большого интервью задали вопрос, касающийся дистанционного обучения, на которое перевели школьников до 29 ноября.

- Как родитель я не являюсь сторонником дистанционного образования. Я знаю как тяжело детям, преподавателям и родителям. Я думаю, что дистанционное обучение в будущем будет, как дополнительное. Во главе угла должно стоять очное обучение, - заявил руководитель Республики.

Денис Владимирович отметил, что детей перевели на дистанционное обучение после того, как дети начали болеть коронавирусом, ковид помолодел, появилось детское отделение.

- Нужно было думать о безопасности и здоровье детей. Сначала мы ввели не дистанционное образования, а каникулы, чтобы преподаватели смогли подготовить программы. Мы оказались готовы к дистанционному обучению. Но оно не заменит очное обучение, по которому соскучились и дети, и родители, и преподаватели.

Также Денис Пушилин заявил, что, возможно, дети сядут за парты раньше, чем предполагалось ранее. Однако так будет при определенных условиях.

- Я скажу аккуратно. Если ситуация будет развиваться так, как развивается в последнюю неделю, возможно мы начнем обучение не 29 ноября, а 22 ноября. Однако решение будет принимать только Штаб на основании рекомендаций Минздрава, - заявил Глава ДНР.

Неправильно устраивать «железный занавес»

Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста телеканала «Юнион» о перспективах получения студентами российских дипломов.

Глава ДНР отметил, что власти Республики всячески поддерживают процесс получения дипломов РФ и российской аккредитации вузов. В 2020 году дипломы РФ получили 1597 выпускников вузов, а в 2021-м – 3695.

- При этом мы не ограничиваем дальнейшие возможности выпускников. Неправильно «запирать» их в Республике, устраивать «железный занавес», - сказал Денис Пушилин.

Он выразил надежду, что выпускники должны учитывать интересы Республики. А власти постараются сделать привлекательной для молодежи жизнь и работу в ДНР.

В ковидных базах ДНР около четырех тысяч коек

Денис Пушилин ответил на вопрос о ситуации с коронавирусом в государстве.

- Так получилось, что ковид массированно вошел в нашу жизнь. Сейчас ни одна встреча знакомых и друзей не обходится без обсуждения ситуации с коронавирусом, - сказал Денис Владимирович.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике появляются проблески улучшения ситуации с коронавирусом.

- У нас много ограничений, от которых мы хотели бы избавиться. У нас много проблем, связанные с тем, что наши родственники вынуждены проходить лечение в больнице, и, к сожалению, некоторые погибают. То количество жизней, которые уносит ковид, мы даже представить не могли. Это пандемия, - сказал Денис Владимирович.

Руководитель ДНР рассказал, что в ковидных базах ДНР около четырех тысяч коек. Из них 1741 – с кислородной поддержкой.

- Только на этой неделе появились свободные койки с кислородной поддержкой. Их не много, но они появились, - рассказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

О выборах в Государственную думу

Денис Пушилин во время своего большого интервью заявил, что для него выборы в Государственную Думу России прошли ожидаемо.

На избирательных участках в Ростовской области, где голосовали жители Республик Донбасса, почти 80 процентов проголосовали за партию «Единая Россия». Это значительно больше, чем поддержка даже самих ростовчан.

- Жители Донбасса поддерживают президента Российской Федерации. Партия, которая ассоциируется с Владимиром Владимировичем Путиным, – «Единая Россия». Решения в отношении Донбасса принимают члены именно этой партии, - рассказал Денис Пушилин.

При этом Глава Республики отметил, что все российские партии помогают жителям Донбасса – и КПРФ, и ЛДПР.

Обязательное наличие паспорта ДНР для госслужащих

Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста телеканала «Оплот» о том, как решаются проблемы получения паспортов ДНР, очередь за которыми растянулась не на один год.

Глава ДНР отметил, что власти Республики постоянно совершенствуют работу подразделений Миграционной службы. В результате темпы оформления паспортов ДНР ускорились в два раза.

- Сейчас паспорта ДНР получили уже около 820 тысячи жителей, - сказал Денис Пушилин.

Он сообщил, что планируется в 2022 году обязательное наличие республиканского документа для госслужащих.

Открытое проявление террора

Киев все дальше уходит от дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе и все чаще прибегает к провокациям, которые можно характеризовать не иначе, как террор. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики. К таким провокациям он отнес и вероломный захват украинскими войсками одного из поселков в «серой зоне» - Старой Марьевки, что произошел 26 октября.

- Мы видели ряд провокаций, и достаточно серьезных, которые являются опасным прецедентом, на которые нужно было бы реагировать странам гранатам, миссии ОБСЕ, более активно. Но мы этого видим, - отметил Глава ДНР.

Украина не прочь использовать беспилотники Bayraktar на Донбассе в боевыхх целях. Причем отрыто заявляет об этом на весь мир. Такое поведение является прямым нарушением достигнутых в Минске договоренностей. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин во время большого интервью, которое проводит сегодня в Донецке.

- Мы это знаем давно и видим, где они вылетают, когда вылетают. Наши технические возможности поражения Bayraktar понятны, и украинской стороне в том числе. Поэтому они не приближаются до той линии, с которой будет работать наше ПВО, - сказал Денис Пушилин.

Доктрина «Русский Донбасс»

Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста Донецкого агентства новостей о том, какие перспективы ожидают доктрину «Русский Донбасс».

Глава ДНР отметил, что власти Республики намерены законодательно закрепить ряд постулатов доктрины.

- Русский язык должен стать государствообразующим, - сказал Денис Пушилин.

Руководитель государства сообщил, что законодательно будут урегулированы вопросы приоритета республиканского права над международным. Закреплен статус традиционной семьи, а также приоритет семейного воспитания детей. Закреплена особая роль Русской православной церкви в становлении культуры. Будет обеспечена защита исторической правды и подвига народа в Великой Отечественной войне.

Телевещание

Глава Республики ответил на вопрос: возможно ли вещание радио и телеканалов ДНР на временно подконтрольной Киеву территории Донбасса?

- Трудно говорить про всю территорию бывшей Донецкой области. Но что уже сделано. Юг Республики всегда страдал от того, что был недостаточно сильный сигнал. Они практически не принимали наши телеканалы. Так исторически сложилось, что они брали сигнал из Мариуполя. Ситуация поменялась. Сейчас берут сигнал из Донецка. Министерство связи уже установило оборудование, и такая возможность есть в Новоазовском и Тельмановском районах, - сказал Денис Владимирович.

Руководитель государства анонсировал, что на 2022 год запланирована установка оборудования для горловского направления.

- Поэтому, с учетом этих изменений, мы захватим очень серьезную часть, которая подконтрольна на данный момент еще Украине, - ответил Глава ДНР Денис Пушилин.

Будут ремонтировать больницы

В Донецкой Народной Республике запустили Программу социально-экономического развития Донбасса на 2022-2024 год.

- Будем продолжать восстанавливать разрушенное ВСУ жилье, лифты, которые десятилетия были сломанными, а также пора со всей ответственностью взяться за ремонт больниц, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Состояние дорог в ДНР

Закрыть глаза на состояние и качество дорог в Республике никому не позволено. И ситуация должна в корне изменится, заявил Глава ДНР Денис Пушилин во время большого интервью, которое дает сегодня журналистам в Донецке.

По его словам, мероприятия по ремонту дорог уже заложены в Программу социального и экономического развития государства на 2022-2024 годы.

- В рамках программы предусмотрено поменять и довести до нормального состояния практически все дороги. А здесь имеется в виду примерно половина дорог республиканского значения - это порядка 1000 километров. Но без дорог местного значения тоже не сможем двигаться дальше. Здесь также предстоит провести очень серьезную работу, и порядка 3000 километров дорог местного значения будут отремонтированы, - заверил Глава ДНР.

Нехватка угля

Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста ДНР-Онлайн о «странной» для угольного края ситуации, когда угля не хватает предприятиям и населению.

Глава ДНР отметил, что с конца 2018 года открыто 28 новых лав, еще 11 введут в эксплуатацию в 2022 году. В этом году добыто 4,5 млн тонн угля, а на следующий запланировано более 6 млн тонн. При этом углепром страдает из-за недостатка финансирования и обстрелов шахт.

- Еще год-два назад были проблемы с реализацией угла. Но теперь у нас заработали крупные предприятия, и возникла проблема с нехваткой, - сказал Денис Пушилин.

Он сообщил, что в Республике будут вынуждены ввозить коксующийся уголь. Стоит задача обеспечить углем ТЭС. Также в Минугля должны продумать вопрос с компенсацией шахт, которые страдают от обстрелов. В частности, сложная ситуация на донецкой шахте имени Засядько.

Глава ДНР отметил, что уже 25 тысяч жителей льготной категории получили 150 тысяч тонн угля.

- При этом власти сталкиваются с дилеммой: выдавать жителям уголь или выплачивать компенсацию, - сказал Денис Пушилин.

Он сообщил, что люди часто жалуются на качество угля, который им привозят. В то же время компенсации недостаточно для покупки нужного количества угля хорошего качества. Поэтому с января 2022 года сумма денежной компенсации на приобретение угля вырастет на 20%. При этом Глава ДНР обратил внимание, чтобы не было бюрократических проволочек при оформлении документов и получением выплат и доставки угля.

Поддержка военнослужащих

Военнослужащие Донецкой Народной Республики - это те граждане, которые ценой своей жизни и здоровья рискуют, находясь на линии соприкосновения, и делают возможным, чтобы работали школы, институты, предприятия, чтобы мы просто жили. Поэтому государство должно уделять им внимание. Об этом Глава ДНР Денис Пушилин заявил в ходе Большого интервью.

- Более того, четвертый год у нас действует программа по поддержке комиссованных военнослужащих. Это программа будет усовершенствоваться, - рассказывает Денис Владимирович. - Что касается поддержки семей погибших военнослужащих. Более трех тысяч семей уже получили выплат на сумму более 400 миллионов рублей.

300 миллионов рублей, по словам Главы ДНР, выделено на реабилитацию нескольким тысячам наших военнослужащих, получивших ранения.

- На этом мы не намерены останавливаться, - говорит Пушилин. - Льготы и преференции прописываются и для действующих, и для комиссованных военнослужащих, и для семей погибших военнослужащих.

Газификации населенных пунктов

На фоне острого дефицита энергоносителей, что испытывает сейчас Украина, ситуация с газифицированием населенным пунктов в ДНР выглядит более чем привлекательно. В этом году в Республике приступили к работам по постройке подводящего газопровода в Дебальцево. Они продолжатся и в следующем году. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин во время большого интервью в Донецке.

- У нас близкие и дружественные отношения с Российской Федерацией, соответственно, газ по очень вменяемой цене. Почему нам не уделить внимание и не газифицировать населенные пункты, которые до этого не были газифицированы никогда? Это же совершенно другой подход и другой уровень жизни, - сказал он.

Как отметил Денис Пушилин, только с 2018 года в Республике удалось обеспечить газом больше тысячи абонентов в районе прифронтовой Горловки.

- Абсолютно точно, что с учетом наших возможностей и цен на газ эту работу необходимо продолжать. Поэтому она будет продолжена и в следующем году, и в течение всех лет до 2024 года - как и предусмотрено в рамках Программы, - подчеркнул Глава ДНР.

Кредитование и зарплаты

В Донецкой Народной Республике запланирована программа повышения заплат до уровня оплаты труда в соседней Ростовской области. Об этом Глава ДНР Денис Пушилин заявил во время большого интервью.

- Об увеличении зарплат и наполняемости бюджета не может быть и речи без развития экономики. А экономику нужно развивать с учетом текущих потребностей бизнеса. Нам обязательно необходимо в полной мере запускать кредитование. Здесь нужно ускоряться уже в этом году. Ждать больше нельзя. Это с учетом того, что запланировано выделение средств на компенсацию процентных ставок. Мы должны дать людям возможность пополнить, в том числе и оборотные свои средства, дать возможность развивать свой бизнес. И это должны быть подъемные кредиты, - рассказал Денис Владимирович.

О повышении цен на мясо курицы

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе Большого интервью ответил на вопрос о росте цены на мясо курицы.

- Цена на комбикорма выросла, на нее мы повлиять никак не можем, а это более 60 процентов на стоимость курицы, - говорит Глава ДНР. - Этот рост стоимости неадекватен. Это социальный вид мяса. Доходы граждан оставляют желать лучшего, мы все об этом открыто говорим, мы это знаем и ощущаем. И, конечно же, нам нужно контролировать цены на мясо курицы. А как ее контролировать, если ситуация доходит до абсурдности – мясо курицы стоит дороже свинины? Не было такого никогда.

Денис Владимирович рассказал, что планирует делать государство, чтобы снизить стоимость мяса курицы.

- Здесь мы намерены добиться таких условий, когда наши птицефабрики по договорной цене будут реализовывать свою продукцию. Для этого и им нужно создать определенные условия. Где-то, возможно, в какой-то степени, преференции. Об этом должно позаботиться государство. Сейчас проводится анализ, и мы должны с этим разобраться. Эти точки роста цены должны быть пресечены. Если у нас нет практической возможности, то нужно компенсировать. Если нет возможности компенсировать в полном объеме, то мы должны заложить это на следующий год, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

Вопрос продовольственной безопасности обсуждается в Донецкой Народной Республике достаточно часто.

- В рамках программы «2024» мы уделяем внимание развитию и поддержке агропромышленного сектора для того, чтобы ориентироваться на свой внутренний потенциал, - заявил Денис Владимирович.

В Республике разобрались с ростом цены на картофель. Стоимость возросла из-за невысокого урожая и в РФ. Но основная часть, по словам Пушилина, спекуляционная составляющая.

- Правительством уже разрабатываются меры по недопущению таких скачков, - заявил руководитель ДНР. - Еще одна зависимость, которая выявилась, нехватка овощехранилищ. Есть периоды, когда цена на закупку низкая и можно сделать запас и дожить до следующего сезона.

Развитие промышленности

Глава ДНР отметил, что в рамках интеграции с ЛНР принят план по развитию промышленности на три года.

- Он предусматривает конкретные шаги. Мы рассчитываем сделать доступными кредиты для предприятий. И уже работаем в этом направлении с ЦРБ. Также будет предоставлена грантовая поддержка на разных направлениях. Такая практика хорошо зарекомендовала себя в России, - сказал Денис Пушилин.

Он сообщил, что власти собираются найти баланс в вопросе давления проверяющих органов на бизнес, чтобы не было перегибов. Иначе предприятия, особенно малые, не смогут развиваться.

Повышение соцвыплат

1 января 2022 года в ДНР пройдет повышение суммы социальных выплат для 14 категорий граждан.

- На территории Республики проживают порядка 650 тысяч пенсионеров. Мы планируем и дальше повышать пенсии. С 2018 года уже было четыре повышения, и сумма выплаты увеличилась на 104 процента, - сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР отметил, что это не последнее повышение.

С 1 января 2022 года повышение выплат планируется 14 категориям граждан:

- Единовременное пособие по передаче ребенка в семью;

- Единоразовая помощь при создании приемной семьи;

- Доплата денежного вознаграждения родителям, воспитателям и приемным родителям ребенка-инвалида;

- Лицам, не имеющим права на пенсию;

- По беременности и родам;

- Пособие на ребенка до трех лет (увеличится почти на 30 процентов);

- Государственная помощь для одиноких матерей (увеличится более чем на 120 процентов);

- Для малообеспеченной семьи; доплата на ребенка;

- Будет увеличено пособие тем, кто ухаживает за инвалидами;

- Выплаты на детей-инвалидов;

- Выплаты инвалидам с детства;

- На обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, - рассказал Денис Пушилин.

Была выявлена погрешность переписи

Свои вопросы смогли задать и жители Республики. Жительница Харцызска Ирина поинтересовалась, почему в ДНР до сих пор не были опубликованы результаты переписи населения.

По мнению руководителя государства, война и здесь наложила свой отпечаток. Неполнота ответов граждан, отсутствие искренности и желания отвечать на необходимый перечень вопросов, который им задавался, существенно исказили результаты исследования.

- Я не скажу, что это был ошибочный шаг, но он внес определенное понимание того, что в рамках воюющего государства не существует таких методик, которые исключили бы ту погрешность, которая присутствовала. А у нас была выявлена очень серьезная погрешность в подведенных итогах. Поэтому руководствоваться в полной мере данной переписью у нас не получилось, и мы по-прежнему используем статистические данные, - сказал Глава ДНР.

Восстановление Юности

Дончан волнует, когда же будет проведена масштабная реконструкция Дворца молодежи и спорта «Юность». С таким вопросом жительница города Татьяна обратилась к Главе ДНР.

По заверению руководителя страны, работы в этом направлении уже ведутся, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

- Это очень масштабный и нужный объект не только для самой столицы - Донецка, но и для всей Республики. Поэтому здесь работы не останавливались. Могу сказать по самым ближайшим датам - до конца года планируется закончить работу над проектно-сметной документацией. Это будет грандиозное сооружение, и оно не будет похоже на то, каким было до того, как его уничтожили вооруженные формирования Украины. Но я уверен: нам будет, чем гордиться, а нашим гражданам будет, что посещать и чем насытить свой быт, - сказал Денис Пушилин.

О кредитовании частных лиц и ипотеке

Без частных займов и потребительских кредитов жителям Донецкой Народной Республики будет тяжело выжить. Это признал Глава ДНР Денис Пушилин, который дал сегодня в Донецке большое интервью.

Среди вопросов, которые больше всего волновали граждан и с которыми они напрямую обратились к руководителю страны, поднималась и тема частного кредитования и ипотеки. Глава Республики отметил - сейчас вся надежда на возможности банковской системы.

- Все эти продукты мы ждем - если не до конца текущего, то в первом квартале следующего года. Я очень на рассчитываю, что наши банки с этим справятся, - сказал он.

Проверки бизнеса

Предприниматель из Новоазовска задал вопрос: со стороны государства усилились повальные проверки бизнеса. Как быть предпринимателям, ведь просто количество проверок не увеличивается?

- С учетом того, что бизнес за эти годы и так находился не в простых условиях, есть предпосылки к тому, чтобы организовать некие каникулы проверочных мероприятий. То есть просто их минимизировать. Это очень серьезно помогло бы бизнесу, - отвечает Денис Владимирович. - Это ровно из тех диалогов, которые у меня есть с предпринимателями. Они говорят: вы делаете на нас большие ставки, мы хотим развиваться, но проверяющие органы, которых очень много, и которые не всегда требуют то, что нам под силу, это сильно тормозит развитие.

Руководитель государства отметил, что для решения этого вопроса нужно подкорректировать и законодательство.

Продолжительность - почти 2 часа 20 минут

Во время Большого интервью Глава ДНР Денис Пушилин ответил на десятки вопросов представителей республиканских и зарубежных средств массовой информации. С представителями прессы руководитель государства общался почти 2 часа 20 минут.

В Большом интервью представителям СМИ Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопросы, которые касаются всех сторон жизнедеятельности Республики - от обострения ситуации на линии соприкосновения до социально-экономического и культурного развития.