Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак – жителям Донбасса: Россия всегда была, есть и будет вместе с вами

В ДНР отметили 78-ю годовщину освобождения Донбасса. Фото: администрация Главы ДНР

На легендарном мемориальном комплексе «Саур-Могила» состоялся съезд ветеранов «Защитники России». Для участия в нем приехали делегации из Российской Федерации, Луганской Народной Республики и Республики Южная Осетия.

Перед началом съезда члены мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром Залдастановым (Хирург) заложили на легендарном кургане Аллею русского леса. При участии Главы Республики Дениса Пушилина и почетных гостей было высажено больше 500 саженцев дуба. Их привезли из разных уголков России.

В ДНР отметили 78-ю годовщину освобождения Донбасса. Фото: администрация Главы ДНР

Денис Пушилин поблагодарил участников съезда за верность Отечеству и преемственность традициям русского воинства.

- Благодарю всех собравшихся сегодня тут ветеранов Великой Отечественной войны, участников контртеррористической операции на Северном Кавказе, вооруженных конфликтов в Приднестровье и Южной Осетии, Грузино-абхазской войны, воинов-интернационалистов, исполнявших свой долг в Афганистане, и ополченцев, поднявшихся на защиту Донбасса и всего Русского мира в 2014 году. Вы – живое свидетельство верности Отечеству, преемственности традиции русского воинства, - обратился к гостям Денис Владимирович и отметил, что на Донецкой земле собрались русские солдаты разных поколений, объединенные любовью к Родине.

Глава Республики напомнил, что в 2014 году на Саур-Могиле повторились события 1943 года. На Донбасс снова напали фашисты, за легендарную высоту шли ожесточенные бои.

- Высота несколько раз переходила из рук в руки, как и в 43-м году. В июле 2014 года против 600 украинских боевиков, у которых было более 60 единиц бронетехники, встали 16 ополченцев из батальона «Восток» под командованием Олега Гришина. Мы знаем его под позывным Медведь. Здесь он погиб 28 июля 2014 года, здесь и похоронен, - сказал лидер государства.

В ДНР отметили 78-ю годовщину освобождения Донбасса. Фото: администрация Главы ДНР

Лидер Республики подчеркнул, что из тяжелого вооружения у ополченцев были один 82-мм миномет и спаренная зенитная установка, взятая с военной кафедры Донецкого технического университета.

- Как они выстояли? Ради чего сражались? Мы с вами знаем ответ на этот вопрос. Как знал его воин Пересвет на Куликовом поле. Как знали его Минин и Пожарский, собирая народные полки, чтобы освободить российское государство от захватчиков. Как знали их русские солдаты под Бородино, показавшие французской армии, что такое «русский бой удалый». Его знали защитники Сталинграда, знал младший лейтенант Шевченко, первым поднявший флаг Победы над Саур-Могилой. Этот ответ знает каждый русский солдат, каждый русский офицер. Его знали и 16 ребят, державших Саур-Могилу в июле 2014 года. Они сражались за Россию, за то, чтобы русские могли оставаться русскими, за свой народ, за товарищей, с которыми шли в атаку плечом к плечу, за свои семьи и их мирное будущее.

Собравшиеся под звук метронома и троекратный оружейный салют почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и во время освобождения легендарного кургана в 2014 году.

Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Саур-Могила в 2014-м году стала современным Сталинградом.

- На этой политой кровью земле уже в 2014 году было остановлено новое нацистское нашествие. Наша позиция неизменна, она не менялась годами – неотъемлемое право Донбасса не мириться с государственным переворотом, репрессиями против родного для сотен тысяч дончан русского языка, с военной агрессией националистов против мирных жителей. И это право завоевано в жестоком противостоянии с вооруженными силами Украины, иностранными наемниками, фашистскими бандеровскими формированиями, – сказал Турчак.

Секретарь генсовета «Единой России» заверил, что Россия и дальше готова поддерживать регион и оказывать помощь Республикам.

- Россия всегда была, всегда есть и всегда будет вместе с вами, всегда готова протянуть руку помощи. Наша с вами общая задача, чтобы память о годах Великой Отечественной войны, память о тех событиях, которые происходили здесь, на Саур-Могиле, в 2014 году, не была стерта, – отметил он.

В День освобождения Донбасса в центре Донецка появился красочный баннер Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Справка

31 августа 1943 года Саур-Могила была взята советскими войсками. Этот момент стал переломным в освобождении Донецкого края. 1 сентября были освобождены Седово и Снежное, 2-го числа – Новоазовск, Торез и Шахтерск, далее – Дебальцево, Зугрэс, Енакиево, Горловка, Константиновка, Краматорск, Макеевка и Славянск. 8 сентября был освобожден Донецк.

Эта победа стала началом освобождения Кубани, а после и Крыма. С нее началось освобождение всей Украины. Далее было форсирование Днепра, освобождение Запорожья и Днепропетровска. 6 ноября 1943 года немцы были окончательно выбиты из Киева. Правобережной Украины завершилось осенью 1944 года.

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