Андрей Турчак: Россия и дальше готова поддерживать Донбасс

В съезде ветеранов на Саур-Могиле принял участие секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Фото: сайт Главы ДНР

Россия готова и дальше оказывать помощь республикам Донбасса и поддерживать регион. Об этом заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на масштабном форуме ветеранов, который проходит сегодня в Донецкой Народной Республике на территории Саур-Могилы.

- На этой политой кровью земле уже в 2014 году остановили новое нацистское нашествие. Наша позиция неизменна, она не менялась с годами - неотъемлемое право Донбасса не мириться с госпереворотом, репрессиями против родного для сотен тысяч дончан русского языка, с военной агрессией националистов против мирных жителей. И это право завоевано в жестоком противостоянии, - отметил российский политик.

Представитель «Единой России» заверил, что Российская Федерация и дальше будет поддерживать регион и оказывать всестороннюю помощь жителям республик.

- Россия всегда была, есть и будет вместе с вами, всегда готова протянуть руку помощи. Наша с вами общая задача, чтобы память о годах Великой Отечественной войны, о тех событиях, которые происходили здесь в 2014 году, не была стерта, - сказал Андрей Турчак.

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