На Саур-Могиле высадили «Русский лес»

Саженцы привезли из разных точек России, как символ единения русских земель. Фото: сайт Главы ДНР

На территории мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР сегодня высадили «Русский лес». Мероприятие прошло в рамках празднования 78-ой годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В закладке аллеи участвовали почетные гости из России, Южной Осетии, ЛНР, а также члены известного мотоклуба «Ночные волки». Об этом сообщили в пресс-службе Главы Донецкой Народной Республики.

- Члены мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром Залдастановым, более известным как Хирург, заложили на легендарном кургане Аллею русского леса и при участии Главы ДНР и почетных гостей высадили более 500 саженцев дуба, - говорится в сообщении.

Отмечается, что саженцы привезли из разных точек России, как символ единения русских земель. Напомним, сегодня на легендарном кургане Саур-Могила в ДНР проходят массовые мероприятия, посвященные 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских войск. В них принимают участие порядка 6 тысяч человек, среди которых - известные политики, общественные деятели, ветераны.

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