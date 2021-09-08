В День освобождения Донбасса на Саур-Могиле собрались около 6 тысяч человек

Саур-Могила - священное место для жителей Донецкого края. Фото: сайт Главы ДНР

На легендарном кургане Саур-Могила в ДНР начались мероприятия, посвященные 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских войск. У подножия мемориального комплекса собрались порядка 6 тысяч человек, среди которых - известные политики, общественные деятели, ветераны. Выбор места для встречи был неслучаен, заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Саур-Могила - священное место для жителей Донецкого края. Господствующая высота Донбасса - высота подвига русского солдата, символ несгибаемой воли русского народа, - сказал он.

Руководитель Республики напомнил, что в 1943 году с освобождения Саур-Могилы началось победное шествие советской армии по донецкой земле. В 2014-ом контроль над исторической высотой также стал стартом освободительной военной кампании для ополченцев Донбасса.

- Как они выстояли, ради чего сражались? Мы с вами знаем ответ на этот вопрос. Они сражались за Россию, за то, чтобы русские могли оставаться русскими, за свой народ, за товарищей, с которыми шли в атаку плечом к плечу, за свои семьи и их мирное будущее, - подчеркнул Денис Пушилин.

Читайте также

Кто приехал в Донецк на празднование Дня освобождения Донбасса

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ДНР (подробнее)