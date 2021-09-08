«Мы – русский Донбасс!» : Новый баннер украсил центр Донецка

Баннер расположен в центре Донецка на улице Артема. Фото: Анастасии Селивановой

Накануне многих дончан взбудоражила новость – со здания по улице Артема вдруг исчез баннер «Наш выбор - Россия!» К слову, давно уже выцветший и обветшалый. Но некоторых это встревожило: «Мы что курс и выбор поменяли и уже в Россию больше не идем?»

Но курс Донбасс не менял с 2014 года, чего бы это ему ни стоило. В ночь на 8 сентября, как раз к Дню освобождения Донбасса, на месте старого баннера появился свежий и красочный, со стремительной надписью: «Мы – русский Донбасс!»

- И мне эта надпись нравится больше прежней, - признается дончанка Лариса Петрищева. – Понимаете, она более всеобъемлющая по смыслу и гораздо масштабнее заявления: «Наш выбор - Россия!» Здесь мы говорим о нашей сути, а это куда значительней.

В баннере использованы цвета российского флага, а слово «Мы» оформлено узнаваемыми силуэтами мемориала Донецка и Московского Кремля.

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