Несмотря на полученную в результате боевого ранения инвалидность - продолжил сражаться: В Стаханове установили памятник Герою СССР летчику Владимиру Стрелкову

Владимир Стрелков. Фото: Из фондов Кинешемского краеведческого музея

В Стаханове на центральном городском кладбище на могиле Героя Советского Союза Владимира Дмитриевича Стрелкова установили памятник. Об этом сообщили в городской администрации.

- Имя Владимира Стрелкова золотыми буквами вписано в историческую летопись Стаханова. Открытие памятника еще раз напоминает нам о важности сохранения памяти и передачи ее будущим поколениям. Мы обязаны помнить, какой ценой была завоевана возможность спокойно жить и строить будущее, - сказала на открытии заместитель главы администрации города Тамара Ковтун.

В Стаханове установили памятник Герою СССР летчику Владимиру Стрелкову. Фото: администрация Стаханова

Жители города почтили память погибших героев Великой Отечественной войны и возложили цветы на могилу Стрелкова и к подножию Братской могилы советских воинов

Владимир Стрелков – родился в 1922 году в Ивановской области. В армию 18-летнего Володю призвали в августе 1940 года, его направили в летное училище. Спустя год он окончил Кировабадскую военную авиационную школу пилотов и стал летчиком инструктором.

На фронт Стрелков попал в июле 1942-го. Молодой летчик на бомбардировщике Пе-2 сражался на Западном, Калининском, Волховском, Северо-Западном, Воронежском, Степном фронтах.

В Стаханове почтили память Героя СССР летчика Владимира Стрелкова. Фото: администрация Стаханова

Неоднократно Владимир и сам попадал под атаки люфтваффе. Был сбит под Ржевом, однако сумет сесть на нейтральной полосе. Спустя десять дней он снова отправился в бой. Над Великими Луками Стрелкова атаковали три немецких истребителя – однако он мастерски маневрировал и дал возможность стрелку и штурману сбить два «мессера», а третий сам ушел из боя.

20 ноября 1943 года попал под зенитный огонь. Самолет был поражен прямым попаданием, летчик получил ранения в грудь, спину, в левую руку и ногу. Несмотря на это он продолжил бой. Уже теряя сознание, он вернулся на свой аэродром, при этом сбил атаковавший вражеский истребитель.

Полгода Стрелков находился на лечении, однако комиссия признала Стрелкова непригодным к службе. Поврежденная нога оказалась бездействующей. Владимир добился того, чтобы его взяли в родной полк на нелетную службу. Продолжал тренировки и доказал, что даже с одной здоровой ногой готов к бою.

Владимир Стрелков. Фото: Из фондов Кинешемского краеведческого музея

Владимир Стрелков вновь поднялся в небо. Продолжал сражаться до Победы. Он был в числе первых летчиков, сбросивших бомбы на Берлин.

Владимир Стрелков - был лучшим пилотом в составе 3-й эскадрильи 82-го гвардейского бомбардировочного полка. В годы Великой Отечественной войны он 146 раз поднимал свой самолет в небо.

- За образцовое выполнение боевых заданий командования, проявленные мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году гвардии лейтенанту Стрелкову было присвоено звание Героя Советского Союза, – рассказала заведующая историческим отделом музея Стаханова Светлана Ткачева.

После победного мая гвардии старший лейтенант Владимир Стрелков жил и работал в городе Кинешма. Потом переехал в Стаханов.

Погиб 6 ноября 1950 года, попав по трамвай. Ему было 28 лет.

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