«Сбила 14 самолетов и аэростат-корректировщик вермахта»: В Дмитровке на месте захоронения Героя СССР Лидии Литвяк установят бюст

Лидия Литвяк погибла 1 августа 1943 года

Самой результативной женщине летчику Второй мировой войны, Герою Советского Союза Лидии Литвяк в Шахтерске установят бюст. Памятник появится на месте захоронения героя в селе Дмитровка. Об этом сообщили в городской администрации.

- С целью увековечения памяти Героя Советского Союза, командира звена авиаэскадрильи истребительного полка, старшего лейтенанта Лидии Владимировны Литвяк, на территории мемориального комплекса «Братская могила советских воинов Южного и Юго-Западного фронтов и памятник землякам», расположенного в селе Дмитровка, ведутся строительные работы по установке постамента с бюстом Лидии Литвяк, - рассказали в администрации Шахтерска.

На данный момент, на месте захоронения Лидии Литвяк уже установлен постамент.

На месте захоронения Лидии Литвяк уже установили постамент для бюста. Фото: администрация Шахтерска

Лидия Литвяк родилась в Москве в 1921 году, во Всесоюзный день авиации – 18 августа. Уже в 14 лет девушка записалась в Центральный аэроклуб и через год совершила первый самостоятельный полет. Затем Лида окончила Херсонское летное училище, стала летчиком.

С самых первых дней Великой Отечественной войны 19-летняя Лидия Литвяк записалась в летчики-добровольцы. Однако свой первый боевой вылет осуществила в сентябре 1942 года. А первую боевую награду – орден Красной Звезды она получила 23 февраля 1943 года.

Лидия Литвяк записалась в летчики-добровольцы в 19 лет

Несмотря на боевые успехи – 1943 год стал для Лидии Литвяк роковым.

21 мая 1943 года в авиакатастрофе, на глазах у самой Лидии, погиб ее муж, Герой Советского Союза Алексей Соломатин. 18 июля Литвяк с боевым товарищем Катей Будановой были сбиты немецким истребителем, лидии удается выпрыгнуть с парашютом, а подруга погибла от полученных ранений.

1 августа - Литвяк совершила свой последний полет, ее самолет был подбит немецким истребителем. Лидия погибла в возрасте 21 года. Однако останки девушки были найдены только спустя 24 года в районе хутора Кожевня. Девушку-летчика похоронили в селе Дмитриевка Шахтерского района в братской могиле.

Лидия Литвяк воевала всего восемь месяцев. За это время она совершила 168 боевых вылетов и провела 89 воздушных боев. Сбила 14 самолетов и аэростат-корректировщик вермахта.

В 1990 году младшему лейтенанту Лидии Владимировне Литвяк посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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