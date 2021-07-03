Участвовал в Парадах Победы в 1945 и 2020 годах: На 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кужильный

Алексей Кужильный. Фото: архив семьи Кужильных

1 июля на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Парадов Победы 24 июня 1945-го и 2020-го годов на Красной площади в Москве Алексей Николаевич Кужильный.

Алексей Николаевич (на фото справа) скончался на 97-м году жизни. Фото: ОД "Донецкая Республика"

«КАЗАЛСЯ ВОПЛОЩЕНИЕМ ЖИВОЙ ИСТОРИИ»

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким Алексея Николаевича.

- С каждым годом редеют ряды наших ветеранов. Все меньше тех, кто может поделиться с нами живыми воспоминаниями о Великой Отечественной войне и Победе, - сказал Денис Владимирович.

Руководитель государства отметил, что каждая такая потеря невосполнима.

- Год назад я встречался с ним, и он рассказывал о своей жизни, о тех знаменательных исторических событиях, участником которых он был. Алексей Николаевич обладал острым умом и прекрасной памятью. Он казался воплощением живой истории. А его свидетельства очевидца навсегда врезались мне в память, - рассказывает Пушилин. - Общаясь с Алексеем Николаевичем, я был поражен его мужеством и скромностью. Он считал очень важным воспитание подрастающего поколения в любви к Родине и делал все для этого.

Денис Пушилин в гостях у Алексея Кужильного. Фото: denis-pushilin.ru

БОЕВОЙ ПУТЬ

Алексей Кужильный 31 декабря 1924 родился в Днепропетровской области. На фронт ушел в 16-летнем возрасте, 3 сентября 1941 года. Его направили на службу в 38-й отдельный комсомольский инженерный полк.

Первый бой произошел под Донецком, здесь Алексей Николаевич принял боевое крещение. Кужильный принимал участие в сражениях за Ростов и Кубань, оборонял Северный Кавказ. За время войны - был дважды ранен, получил серьезную контузию.

Алексей Николаевич перешел в состав стрелкового полка войск НКВД и участвовал в борьбе с бандитами на Западной Украине.

Уже в 1945 году Кужильный попал в список двадцати лучших воинов полка и был переведен в Москву, в 1-ю мотострелковую ордена Ленина Краснознаменную дивизию имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск НКВД.

Алексей Кужильный попал на фронт в 16 лет. Фото: "Дорога памяти"

«ВЫРАЗИЛ ВСЮ НЕНАВИСТЬ К ЭТОЙ ФАШИСТСКОЙ ТРЯПКЕ»

24 июня 1945 года принял участие в Параде Победы. Алексей Николаевич был зачислен в состав особого сводного батальона, задачей которого было – бросить нацистские штандарты к мавзолею на Красной площади в знак победы над Третьим Рейхом

- Под барабанный бой наш командир батальона скомандовал, и мы пошли. Каждое движение было отработано! Мы прошли в сторону Исторического музея, поворот налево, в сторону Кремлевской стены, обратно, поворот налево, - рассказывал ветеран. - Поравнялись с Мавзолеем и шеренга за шеренгой медленным шагом подходила и бросала фашистские знамена и штандарты к подножию Мавзолея. Я был где-то в седьмой шеренге, когда подошел, бросил знамя, оно аж подпрыгнуло, я выразил всю ненависть к этой фашистской тряпке.

За доблестную и отважную службу Алексей Кужильный был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Защитника Отечества, орденом За мужество III степени, медалью за оборону Кавказа, медалью за Победу над Германией в ВОВ 1941-1945».

После войны Алексей Кужильный работал на Донецкой железной дороге – руководил охраной. Был отмечен знаком «Почетный железнодорожник».

На Параде Победы в 1945 году Алексей Кужильный шел в седьмой шеренге. Фото: denis-pushilin.ru

ПУТИН ПОЖАЛ РУКУ

Кужильный жил в Ясиноватой. Его дом находится в нескольких километрах от украинских позиций, с которых в любой момент может прилететь снаряд.

У ветерана была заветная мечта - снова принять участие в Параде Победы в Москве. И она сбылась в прошлом году. Символично, что из-за пандемии коронавируса, парад проводился не 9 мая, а как в 45-м – 24 июня.

Перед поездкой в Москву соседи ветерана пожелали ему удачи, а после с гордостью рассказывали о том, что Алексей Николаевич станет свидетелем легендарного Парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В столицу России житель Ясиноватой прибыл заранее. 22 июня, в День памяти и скорби, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным Кужильный возложил цветы к Вечному огню в Москве. Владимир Владимирович пожал руку Алексею Николаевичу.

– 24 июня поехали на Красную площадь, пришел Владимир Путин, всех поздравил, потом начался Парад. Когда проходила коробка дивизии, в которой мне пришлось служить, – дивизия особого назначения имени Дзержинского, – меня вроде как воздухом подняло. Встал, постоял, пока они прошли…, - рассказывал ветеран.

Вот как о Параде Победы в Москве во время встречи с Главой ДНР, 28 июля 2020 года, вспоминал сам Алексей Кужильный:

«На Парад Победы я был зачислен в особый батальон, солдаты которого должны были бросить 200 фашистских знамен и штандартов к подножию Мавзолея Ленина. Я в 7-й шеренге правофланговым был…

…Тренировали нас около месяца, готовил Григорий Дмитриевич Вовк. За месяц отработали все построение: шаг, дистанция, интервал, положение фашистских знамен, сами броски. Это было отработано до автоматизма…

…К 10 часам 24-го числа мы были построены на Красной площади, Георгий Жуков на белом коне выезжает из Спасских ворот, его встречает Константин Рокоссовский, который командовал парадом. Доложил Жукову о готовности, и они поехали поздравлять части.

Когда они объехали и поздравили все части, Жуков поднялся на трибуну Мавзолея, зачитал праздничный приказ, и после этого начался парад. Под звуки марша прошли все подразделения.

Ну а после, когда закончился парад фронтовых частей, на Красной площади стало тихо. Мертвая тишина. Около минуты. А потом удары, строй барабанщиков. И по взмаху шашки нашего командира батальона мы пошли. Мы прошли под барабанный бой в сторону исторического музея. Не дошли, может, метров 40 – затем поворот налево в сторону кремлевской стены, прошли немного, обратно поворот налево и по прямой, пока не поровнялись с Мавзолеем Ленина.

Когда сровнялись, каждая шеренга, все, кто был с немецкими знаменами и штандартами, подходили к Мавзолею и бросали их к его подножию. Подошла моя очередь. Бросил знамя. С такой ненавистью…

Был дождь, моросил, но мы его вообще не замечали. Тогда все были в приподнятом настроении».