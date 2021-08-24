«То, что мы увидели в ямах, нас ужаснуло»: В Первомайске вскрыли захоронение жертв украинской агрессии

Анна Сорока Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганской Народной Республике продолжает работу межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти. В Первомайске, вблизи жилого массива Сокологоровка и Киселевского кладбища, извлекли из захоронений останки не менее восьми человек. Об этом сообщила руководитель группы, первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

- Сегодня мы вскрыли первое захоронение, увидели более восьми останков, четкое количество еще назвать нельзя, потому что эксперты продолжают свою работу, - говорит она. - Безусловно, характер одежды, то, как люди были похоронены, в чем они были похоронены, позволяют нам смело говорить о том, что все это мирные жители.

Сорока отметила, что в нормальных человеческих условиях такие захоронения не могли бы образоваться.

- Соответственно, понятно, что это - жертвы украинской агрессии, - подчеркнула Анна Борисовна.

Эти захоронения появились в 2014 году. Первомайск подвергался жесточайшим обстрелам. Украинская армия стреляла по городу и прилегающим населенным пунктам из всех видов вооружения: минометов, тяжелой артиллерии, запрещенной международным гуманитарным правом.

- То, что мы увидели в ямах, нас ужаснуло, - говорит Анна Сорока. - Мы получили яркое доказательство того, что действительно Первомайск в 2014 году подвергался жесточайшим обстрелам, геноциду со стороны вооруженных формирований Украины, военно-политического руководства Украины. Это немое свидетельство геноцида, всех тех военных преступлений, которые совершали и продолжают совершать ВФУ против жителей Донбасса.

Напомним, первое вскрытие захоронения жертвы украинской агрессии на территории Луганской Народной Республики состоялось 11 августа в селе Сабовка Славяносербского района. Представители межведомственной группы извлекли останки женщины - Татьяны Колос.

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